WM im Frauenboxen : Den Laden gerockt

Boxerin Katie Taylor bleibt Profiweltmeisterin im Leichtgewicht. Und ihre unterlegene Gegnerin Amanda Serrano? Zeigt sich nicht unglücklich.

Das ist natürlich auch eine Erklärung. „Sie ist Irin“, sagte Amanda Serrano über ihre Bezwingerin Katie Taylor, „sie konnte widerstehen und zurückkommen.“

Die Profiboxerin Katie Taylor hat am Samstagabend in New York knapp und nach Punkten ihre vier WM-Titel im Leichtgewicht gegen Amanda Serrano aus Puerto Rico gewonnen. Ein Punktrichter wertete für Serrano (96-94), zwei für Taylor (97-93 und 96-93).

Doch Grund für sonst gerne vorgetragenen Schiebungsvorwürfe sah keine der Boxerinnen. „Katie Taylor ist eine harte Kämpferin“, zollte Serrano der Weltmeisterin Respekt. Man habe gesehen, dass Taylor im Leichtgewicht zu Hause ist, während sie selbst – immerhin Weltmeisterin in sieben Gewichtsklassen! – für diesen Titelkampf noch zulegen musste.

Begeistert waren alle an diesem Samstagabend im New Yorker Madison Square Garden. Das große Ballyhoo um den Kampf hatte schon vor zwei Jahren eingesetzt, doch Corona und mehr verhinderten ein früheres Aufeinandertreffen der aktuell weltbesten Boxerinnen.

„Es ist einfach nur Boxen“

Das Ballyhoo verhinderte aber nicht – wie sonst so oft im Profiboxen –, dass es zum großen Kampf wurde. Beide Frauen „setzten den Hype perfekt um“, lobt ESPN, ein Kampf, der heute schon ein Klassiker ist, heißt es bei CBS, und der Onlinedienst „BoxingScene“ sah eine „beste Sportperformance auf höchstem Niveau“.

So etwas eröffnet auch ökonomisch beste Perspektiven. „Wir haben diesen Kampf als einen der größten Kämpfe im heutigen Boxsport konzipiert“, erläuterte Taylors Promoter Eddie Hearn, der zusammen mit Serranos Manager den Kampf ausgerichtet hatte. „Was daraus wurde, war einer der größten Momente der Gegenwart.“ Auch wenn man Hearns ökonomisches Interesse in Rechnung stellt, hat er nicht unrecht: „Dies ist der Abend, an dem wir nicht mehr über Männer- oder Frauenboxen sprechen. Es ist einfach nur Boxen.“

Katie Taylor Irin ist erst seit sechs Jahren Profi, 2012 war als erste Olympiasiegerin Pionierin des Frauenboxens. „Ich war mir nicht sicher, ob irgendetwas an den Gewinn einer olympischen Goldmedaille heranreichen könnte, aber dies ist definitiv der beste Moment meiner Karriere“, erklärte Taylor nach ihrem Sieg.

Unglücklich war Amanda Serrano auch nicht. Sie habe doch zusammen mit Taylor versprochen, „dass wir den Laden rocken“, twitterte sie. „Ich bin froh, dass wir heute Abend das Frauenboxen so großartig aussehen ließen.“ Außerdem habe sie ja eine gute Börse bekommen, das Geld werde sie jetzt ausgeben.