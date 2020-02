In Italien sind binnen weniger Stunden zwei Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. Auch im Iran ist ein weiterer Mensch an den Folgen des Coronavirus gestorben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag steigt die Zahl der toten Covid-19-Patienten in dem Land damit auf fünf. Vor allem in Südkorea greift das Virus derzeit weiter um sich. Die Behörden des asiatischen Landes meldeten am Samstag, dass sich mittlerweile 433 Personen infiziert hätten. Das sind achtmal so viele wie noch am Dienstag. In China gibt es 397 neue Krankheitsfälle. Die Gesamtzahl der Infizierten gab die nationale Gesundheitskommission mit 76.288 an, die Zahl der Toten mit 2.345. (dpa/rtr/ap)