Bundesregierung fordert „Achtung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien“

Die Bundesregierung hat die Festnahme des prominenten türkischen Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu in Istanbul scharf verurteilt. Dies sei „ein schwerer Rückschlag für die Demokratie in dem Land am Bosporus“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. İmamoğlu ist Bürgermeister von Istanbul und designierter Präsidentschaftskandidat der Oppositionspartei CHP. Die Festnahme „reiht sich ein in eine Serie erhöhten juristischen Drucks“ gegen İmamoğlu, kritisierte der Außenamtssprecher weiter. Er betonte, für die Bundesregierung seien „die Achtung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien Grundbedingungen für eine funktionierende Demokratie“. Diese Haltung der Bundesregierung werde „in angemessener Weise gegenüber unseren türkischen Ansprechpartnern adressiert werden“. Zu Details äußerte sich der Sprecher nicht.

Neben İmamoğlu waren auch zahlreiche weitere Menschen am Morgen in der Türkei festgenommen worden. „Die jüngsten Verhaftungen werfen dementsprechend ein zutiefst beunruhigendes Licht auf die Einhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher Grundprinzipien in der Türkei, zu denen sie sich als EU-Beitrittskandidat, aber eben auch als Mitglied des Europarats verpflichtet hat“, sagte der Außenamtssprecher dazu weiter. Er betonte auch: „Die Menschen in der Türkei haben ein Recht auf demokratisch legitimierte Volksvertreterinnen und Volksvertreter, und das ist Herr İmamoğlu ja zweifellos.“ (afp)

Partei İmamoğlus ruft Türken zu landesweiten Protesten auf

Nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters und führenden Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu hat seine Partei zu landesweiten Protesten aufgerufen. Menschen sollten um 12.00 Uhr MEZ (Ortszeit 14 Uhr) vor Einrichtungen der sozialdemokratischen CHP im ganzen Land zusammenkommen, teilte die Partei mit. Für Istanbul gelte das nicht, sagte der CHP-Politiker Özgür Celik. Das Gouverneursamt hatte zuvor ein mehrtägiges Demonstrationsverbot für die Metropole verhängt. İmamoğlu war am Morgen, wenige Tage vor seiner geplanten Wahl zum Präsidentschaftskandidaten der größten Oppositionspartei in der Türkei, festgenommen worden. Seine Partei spricht von einem „zivilen Putsch“, mit dem die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan einen politischen Gegner ausschalten will. (dpa)

Klingbeil: Festnahme ist Angriff auf Demokratie in der Türkei

SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnet die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu am Mittwoch als „schweren Angriff“ auf die Demokratie in der Türkei. Klingbeil sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Bereits gestern wurde ihm sein Universitätsabschluss aberkannt. Der Versuch, ihn aus dem politischen Wettbewerb auszuschalten, ist unübersehbar. Die türkische Regierung zeigt damit, dass sie keine fairen Wahlen und keinen unabhängigen Rechtsstaat mehr will. Das Vorgehen ist unverhältnismäßig und zerstört Vertrauen und Glaubwürdigkeit mit dramatischen Folgen für das ganze Land.“ Klingbeil sagte weiter, seine Solidarität und die der gesamten SPD gelte İmamoğlu, der Schwesterpartei CHP und allen heute Festgenommenen. „Sie müssen sofort freigelassen werden. Politische Willkür darf nicht die Zukunft der Türkei bestimmen.“ (dpa)

Verhaftung von Erdoğan-Kontrahenten erschüttert türkische Finanzmärkte

In der Türkei hat der Haftbefehl gegen einen wichtigen Kontrahenten von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch die Finanzmärkte erschüttert. Die Landeswährung Lira sackte zum US-Dollar auf ein Rekordtief ab, der Aktienmarkt brach ein und am Anleihenmarkt zogen die Renditen deutlich an. Wenige Tage vor seiner geplanten Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten wurde Haftbefehl gegen den Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu erlassen. Ihm werde unter anderem die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Korruption vorgeworfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Damit erschüttert wieder einmal eine politische Krise das Vertrauen der Anleger in den türkischen Finanzmarkt. Zwischenzeitlich mussten mehr als 40 Lira für einen Dollar gezahlt werden. An der Börse in Istanbul brach der Leitindex Borsa Instanbul 100 um fast 7 Prozent ein. Zuletzt stand noch ein Minus von 4,6 Prozent zu Buche. Auch am Anleihenmarkt gingen die Kurse auf Talfahrt.

„Türkische Vermögenswerte stehen unter starkem Verkaufsdruck“, sagte Piotr Matys, Währungs-Analyst bei In Touch Capital Markets. Einigen Anlegern werde nun erneut in Erinnerung gerufen, dass Präsident Erdoğan seine Macht noch mehr festigen will. Erdoğan versuche mit diesem Schritt, seinen größten politischen Rivalen daran zu hindern, bei den für 2028 anstehenden Präsidentschaftswahlen zu kandidieren. Besser als erwartet ausgefallene Inflationswerte im Februar, eine Leitzinssenkung und die Hoffnung auf engere Beziehungen zur Europäischen Union hatten dazu beigetragen, dass türkische Aktien Anfang des Monats noch stark gestiegen waren. Durch den Kursrutsch am Mittwoch ist dieses Kursplus jetzt deutlich geschrumpft. (dpa)

Online-Medien nach İmamoğlus Festnahme eingeschränkt

Nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters und führenden türkischen Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu sind laut Berichten mehrere soziale Netzwerke sowie Kurznachrichtendienste nur eingeschränkt nutzbar. Viele Türken beschrieben Drosselungen und Beschränkungen unter anderem auf X, Youtube, Instagram, Tiktok, Whatsapp, Signal, Telegram und weitere Diensten.

İmamoğlu war am Morgen festgenommen worden; ihm werden von der Justiz Korruption und auch Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Er gilt als aussichtsreichster Herausforderer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und sollte am Sonntag von seiner Partei als Präsidentschaftskandidat aufgestellt werden. In der Türkei wurden schon oft Bürgermeister, gegen die Terrorermittlungen laufen, durch regierungsnahe Zwangsverwalter ersetzt. (dpa)

Straßen in Istanbul nach İmamoğlus Festnahme gesperrt

Nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters und Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu sind in der Millionenmetropole mehrere Straßen gesperrt worden. Vier Tage lang bleiben laut dem Gouverneursamt in der Innenstadt ausgewählte Straßen gesperrt, zudem werden mehrere Bahnstationen geschlossen. Auch seien alle Arten von Versammlungen und Demonstrationen bis zum 23. März verboten, „um die öffentliche Ordnung in der gesamten Provinz aufrechtzuerhalten und mögliche Provokationen zu verhindern“. İmamoğlu war am Morgen, wenige Tage vor seiner geplanten Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten der größten Oppositionspartei in der Türkei, festgenommen worden. Seine Partei CHP sprach von einem versuchten Staatsstreich. (dpa)