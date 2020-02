Der Mensch Ursula Nonnemacher, geboren 1957 in Wiesbaden, ist seit November erste grüne Landesministerin in Brandenburg seit über einem Vierteljahrhundert. In der neuen rot-schwarz-grünen sogenannten Kenia-Koalition, in der ihre Partei zwei Ministerien übernommen hat, führt sie das neu gebildete Ressort für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz. Nonnemacher studierte erst in Mainz, dann in Westberlin Medizin und arbeitete ab 1983 als Ärztin in einer Spandauer Klinik. Dort war sie auch weiter tätig, nachdem sie 1996 aus dem Berliner Stadtteil Friedenau nach Brandenburg ins an Spandau angrenzende Falkensee umzog. Nonnemacher ist verheiratet und hat drei Kinder.

Die Politikerin In Falkensee gab es noch keinen grünen Ortsverband – was Nonnemacher mit anderen zusammen ein Jahr später nach ihrem Parteieintritt änderte. Bis zur Übernahme des Regierungsamts 2019 war sie langjährige Vorsitzende der Grünen-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Als die Grünen 2009 nach 15 Jahren außerparlamentarischer Opposition erstmals wieder in den brandenburgischen Landtag einzogen, gehörte Nonnemacher zur neuen fünfköpfigen Parlamentsfraktion. 2017 wurde sie dort Co-Fraktionschefin ihres jetzigen Regierungskollegen Axel Vogel, der seit November das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz leitet.

(sta)