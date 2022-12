Untersuchungsausschuss Afghanistan : Umgang mit Traumatisierten

Die Mitglieder des Untersuchungsausschuss zu Afghanistan lassen sich fortbilden. Retraumatisierungen von Zeu­g*in­nen sollen vermieden werden.

BERLIN taz | Der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Afghanistan-Abzug will bei Befragungen von Ortskräften künftig mehr Rücksicht auf deren psychische Gesundheit nehmen. Sitzungen, in denen ehemalige Ortskräfte aussagen, werden ab sofort durch eine Psychotherapeutin begleitet. Den Mitgliedern des Ausschusses wird zudem eine Fortbildung zum Thema Retraumatisierung angeboten. Nach taz-Informationen haben die Obleute der Fraktionen das als Reaktion auf eine vorzeitig abgebrochene Sitzung im November vereinbart.

Als Zeuge war damals ein Mann geladen, der einst in einem Medienzentrum der Bundeswehr in Masar-e Scharif gearbeitet hatte. Seine Flucht vor den Taliban schilderte er als Odyssee: Zunächst habe ihm die Bundeswehr Hilfe verweigert, weil er nur per Werksvertrag beschäftigt war. Später hätten Bun­des­wehr­sol­da­t*in­nen ihn und seine Familie trotz einer Evakuierungszusage mit vorgehaltener Waffe vom Kabuler Flughafen verscheucht. Letztendlich musste die Familie über den Landweg nach Pakistan ausreisen, wo sie ein Visum für Deutschland erhielt.

Die Befragung des Zeugen im Untersuchungsausschuss zog sich über mehrere Stunden. Sie wurde immer wieder unterbrochen, weil im Bundestagsplenum Abstimmungen stattfanden, an denen die Mitglieder des Gremiums teilnehmen mussten. Als Abgeordnete dem Mann am Abend Fragen nach seinen in Afghanistan zurückgeblieben Eltern stellten, erlitt er einen psychischen Zusammenbruch. Der Ausschuss beendete die Befragung daraufhin.

„Abgesehen von der AfD haben sich alle Abgeordneten um einen sensiblen Umgang mit meinem Mandanten bemüht. Es war aber auch erkennbar, dass die Situation neu für sie war. Sie können nicht wissen, wie man mit traumatisierten Zeugen am besten umgeht. Insofern ist eine Schulung sicher sinnvoll“, sagt der Rechtsanwalt Matthias Lehnert, der den Zeugen zu dessen Aussage begleitet hatte.

„Wir sind uns unserer besonderen Fürsorgepflicht bei der Befragung von ehemaligen Ortskräften sehr bewusst“, sagt Robin Wagener, Obmann der Grünen im Ausschuss. „Wir befragen Menschen, die während der Machtübernahme durch die Taliban höchst traumatische Situationen erleben mussten und mit den Konsequenzen bis heute zu kämpfen haben. Deshalb ist es eine Selbstverständlichkeit, dieser besonders sensiblen Befragungssituation so gut es geht gerecht zu werden. Zudem möchte ich betonen, dass alle geladenen Ortskräfte ihre Geschichte auch erzählen wollen.“ Die Perspektive der Ortskräfte sei für ein Gesamtbild von enormer Bedeutung.

Der Untersuchungsausschuss hat bisher vor allem deutsche Regierungsbeamte vernommen. Der im November befragte Mann war der erste afghanische Zeuge. Für die kommenden Wochen plant der Ausschuss Sitzungen mit weiteren Ortskräften, an diesem Donnerstag wird voraussichtlich eine ehemalige afghanische Mitarbeitern der KfW Entwicklungsbank aussagen.