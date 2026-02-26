Kommt es doch noch zu einem Foto-Finish zwischen Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU)? Am 8. März ist Landtagswahl, ein Nachfolger für den ersten grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann wird gesucht – und eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag der ARD sieht die Grünen mit 28 Prozent nur noch einen Prozentpunkt hinter der CDU (29 Prozent).

Damit hat der Grüne Özdemir im Vergleich zur letzten Umfrage des Instituts 4 Prozentpunkte aufgeholt, die CDU verliert einen weiteren Punkt. Die AfD verliert 2 Prozentpunkte und landet bei 18 Prozent. Die rechtsradikale Partei hält aber den dritten Platz. Die SPD verliert noch einmal 1 Punkt und liegt mit 7 Prozent knapp vor der FDP (6 Prozent). Die Linkspartei muss mit aktuell 5,5 Prozent wieder um den Einzug in den Landtag bangen.

Özdemir kann auch bei seiner persönlichen Zustimmung weiter zulegen. 42 Prozent würden ihn bei einer Direktwahl zum Ministerpräsidenten wählen. Hagel ist weiterhin bei der Hälfte der Befragten unbekannt oder sie trauen sich keine Einschätzung zu. Ihn würden 21 Prozent direkt wählen.

Der Umfrage zufolge hat die CDU die Wählerpräferenz bei der Frage nach der Regierungsführung nahezu eingebüßt. 36 Prozent und damit 4 Prozentpunkte weniger als im Januar wollen eine CDU-geführte Landesregierung, 34 Prozent und damit 2 Prozentpunkte mehr als zuletzt wollen eine von den Grünen geführte Regierung. 19 Prozent wollen eine AfD-geführte Landesregierung.

Stille Aufholjagd

Özdemir setzt damit eine stille Aufholjagd fort. Sein Wahlkampf setzt weniger auf Attacke als auf präsidiales Auftreten, weniger auf harte Sachthemen als seine Person. Eine Haltung, die er auch im ersten Fernsehschlagabtausch der Spitzenkandidaten der führenden drei Parteien beim SWR am Dienstagabend beibehielt. Der 37-jährige Manuel Hagel setzte bei den Themen auf die Kernwählerschaft der Union und versuchte, vor allem keine Fehler zu machen.

Da Infratest von Montag bis Mittwoch seine Befragungen gemacht hat, enthalten die Werte auch Reaktionen auf das Fernsehtriell wie auch auf die vorangegangene Debatte um acht Jahre alte sexistische Äußerungen Manuel Hagels über Mädchen einer Schulklasse, die die grüne Bundestagsabgeordnete Zoe Meyer am Montag auf Social Media veröffentlicht hatte.

Grüne hatten befürchtet, dass ihnen dies als schmutzige Kampagne ausgelegt werden und dann schaden könnte. Özdemir hatte im Fernsehen betont, der Film sei eine Veröffentlichung einer Abgeordneten gewesen, von der er nichts gewusst habe. Die Bundestagsabgeordnete Mayer hatte erklärt, das Video veröffentlicht zu haben, unmittelbar nachdem sie davon Kenntnis erhalten hatte, und beim Zeitpunkt der Veröffentlichung keine taktischen Erwägungen gehabt zu haben.