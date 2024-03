Überwachung durch Verfassungsschutz : AfD lässt Publikum im Regen stehen

Vor dem Oberverwaltungsgericht Münster klagt die AfD gegen ihre Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall. Auch am zweiten Tag setzt sie auf Blockade.

MÜNSTER taz | Der Schlussakkord am ersten Verhandlungstag war gleichzeitig ein Cliffhanger: 210 Beweisanträge hatte der AfD-Anwalt Michael Fengler für Mittwoch angekündigt. Für den Vortrag brauche er 25 Stunden, sagte er. Es klang wie eine Drohung, dass die Verzögerungstaktik der AfD auch am Mittwoch weitergehen sollte. Und tatsächlich: Der AfD-Anwalt diktierte der Protokollantin bis zur Mittagspause zahlreiche Fragen zu einer einzelnen Prozessnotiz in die Tastatur. Auch der zweite Tag der Berufungsverhandlung im Foyer der Oberverwaltungsgerichts Münsters begann damit zäh.

Die AfD und ihre Jugendorganisation JA klagen in dem Verfahren gegen­ das Bundesamt für Verfassungsschutz. Es geht unter anderem darum, ob der Geheimdienst die Partei als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen darf. Die Vorinstanz, das Verwaltungsgericht Köln, hat das als zulässig beurteilt.

In Münster wurde der Geduldsfaden des Gerichts im Laufe des zweiten Verhandlungstages zunehmend kürzer. Bereits am Vortag hatte das Gericht einen Befangenheitsantrag der Partei als „rechtsmissbräuchlich“ zurückgewiesen, auch Anträge auf Vertagung lehnte es ab. Der AfD gelang es dennoch, das für zwei Tage angesetzte Verfahren in die Länge zu ziehen. Auf die Spitze trieben die Anwälte diese Strategie mit teils fast wortgleichen Beweisanträgen zur Herausgabe eines noch nicht fertiggestellten Verfassungsschutzgutachtens oder auf Anhörung von Be­am­t*in­nen des Verfassungsschutzes.

In dem Mammutprozess geht es auch um eine riesige Materialsammlung mit gesammelten Äußerungen ranghoher AfD-Politiker*innen, die nicht nur aus Sicht des Verfassungsschutzes im Widerspruch zum Grundgesetz stehen und Prinzipien der Menschenwürde, des Rechtsstaats und der Demokratie verletzen. Die Rede war von über 270 Akten und 15.000 Seiten. Nicht zuletzt aufgrund der Fülle an Belegen rechnen die meisten Be­ob­ach­te­r*in­nen damit, dass auch das Oberverwaltungsgericht Münster die Berufung ablehnen wird.

Dem Richter wird es zu bunt

Das wäre auch eine mögliche Weichenstellung auf dem Weg zur Hochstufung der Partei in die nächste Kategorie als „erwiesen rechtsextrem“ und zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren. Gut möglich, dass die AfD verhindern will, dass eine Hochstufung noch vor der diesjährigen Europawahl oder den Landtagswahlen im Osten geschieht, wo die Partei erstmals auf eine Machtperspektive hofft – oder zumindest auf ein weiteres Bröckeln der Brandmauer zur CDU, die mit einer Hochstufung wohl eher zusätzliche Betonschichten bekäme.

Und so beantragte die AfD am Mittwoch zunächst einen wiederholten Ausschluss des Publikums, weil man angeblich über sensibles Material verhandeln wolle – obwohl weder Gericht noch Verfassungsschutz ein Problem mit der Öffentlichkeit signalisierten. Zu­schaue­r*innen mussten daraufhin erneut im Nieselregen von Münster vor dem Gebäude warten – was wieder ordentlich Zeit kostete. Später trug AfD-Anwalt Fengler weitere Beweis­anträge vor – mit monotoner Stimme zu ähnlichen Sachverhalten.

Formal ging es darum, etwa den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz als Zeugen zu hören. Die AfD wollte ihn und weitere Be­am­t*in­nen zur „Staatsfreiheit“ befragen und wissen, ob das ihr im Verfahren angelastete Material auch unter Mitwirkung von verdeckten In­for­man­t*in­nen zustande gekommen ist. Ebenso suggerierten die AfD-Anwälte, dass digitale Agen­t*in­nen sogar selbst mögliche Äußerungen provoziert hätten.

Dabei war der Verfassungsschutz der AfD sogar in diesem Punkt bereits am Vortag entgegengekommen und hatte blankgezogen: Das Bundesamt hatte erklärt, dass nur zwei der mehreren tausend Belege auch unter Mitwirkung von „menschlichen Quellen“ entstanden seien. Die Quellen hätten keinen steuernden Einfluss auf die Partei. Für den Großteil der Belege gilt laut Verfassungsschutz-Anwalt Wolfgang Roth: „Sie sind alle namentlich gekennzeichnet.“ Die AfD wisse seit mehreren Jahren, von wem die Erklärungen stammten. „Erst recht gilt das für öffentliche Reden, die nicht von irgendwelchen Avataren gehalten wurden, sondern von AfD-Mandatsträgern“, so Roth. Er warf der AfD auch am Mittwoch „Ablenkung“ vom eigentlichen Sachverhalt vor.

Irgendwann wurde es auch dem Vorsitzenden Richter zu bunt, der die weiteren Beweisanträge schließlich zu einem späteren Zeitpunkt verhandeln wollte. Das wiederum rügte die AfD und beantragte wiederum 45 Minuten Verhandlungspause, angeblich um spontan einen weiteren unaufschiebbaren Antrag zu stellen. Der Richter gab ihr 30 Minuten, wonach die AfD erneut einen Befangenheitsantrag gegen Richter Buck vorbrachte, den sie wiederum 20 Minuten lang diktierte.

Verfassungsschutz-Anwalt Roth brachte das Gefühl auch im Zuschauerraum auf den Punkt und nannte das Vorgehen der AfD-Anwälte „Missbrauch prozessualer Rechte“. Offensichtlich sei es nicht im Interesse der AfD gewesen, über die nächsten Tagesordnungspunkte zu reden, in denen es auch um die „Verunglimpfung der Demokratie“ und „Ausländerfeindlichkeit“ gehen solle. Danach musste sich das Gericht zur Beratung zurückziehen. Tags zuvor hatte es bereits einen Befangenheitsantrag gegen den gesamten Senat als „rechtsmissbräuchlich“ zurückgewiesen. Inhaltlich ging es bei diesem Tempo entsprechend schleppend voran.