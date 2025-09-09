Berlin dpa | Die Modernisierung vielbefahrener, aber überalterter Bahnstrecken wird noch bis weit in die 2030er Jahre hinein dauern. Die aktuelle Reihenfolge der geplanten 42 Korridore im sogenannten Hochleistungsnetz hat die Bahn nun mit dem Bund abgestimmt, wie der Konzern mitteilte. Demnach wird die letzte Sanierung der Strecke Flensburg-Hamburg erst 2036 durchgeführt.

„Im kommenden Jahr werden planmäßig die Generalsanierungen der Korridore Hagen–Wuppertal–Köln, Nürnberg–Regensburg, Obertraubling–Passau, Troisdorf–Unkel/Unkel–Wiesbaden durchgeführt“, teilte die Bahn mit. „Für das Jahr 2027 ist die gebündelte Erneuerung und Modernisierung der KorridoreRosenheim–Salzburg, Lehrte–Berlin, Bremerhaven–Bremen und Fulda–Hanau vorgesehen.“

Ursprünglich wollten Bahn und Bund die Korridore bis zum Jahr 2031 sanieren. Es geht um stark belastete und aufgrund ihres schlechten Zustands besonders störanfällige Knotenpunkte im bundesweiten Fernverkehr. Start der sogenannten Generalsanierungen war im vergangenen Jahr auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Derzeit laufen die Modernisierungsarbeiten zwischen Hamburg und Berlin sowie zwischen Emmerich und Oberhausen in Nordrhein-Westfalen.

Das ist die neue Reihenfolge ab 2028: 2028 Köln–Koblenz/Koblenz–Mainz München–Rosenheim Hagen–Unna–Hamm Lübeck–Hamburg 2029 Hamburg–Hannover Würzburg–Ansbach–Treuchtlingen Forbach–Ludwigshafen Aachen–Köln 2030 Stuttgart–Ulm Stendal–Magdeburg Uelzen–Stendal Frankfurt–Heidelberg 2031 Mannheim-Karlsruhe Lehrte–Groß Gleidingen Bremen–Hamburg Würzburg–Nürnberg 2032 Bebra–Erfurt Bebra–Fulda Münster–Recklinghausen Weddel–Magdeburg 2033 Bremen-Osnabrück Osnabrück-Münster Hamm–Düsseldorf–Köln 2034 Bremen/Rotenburg–Wunstorf Kassel–Friedberg Ulm–Augsburg 2035 Minden–Wunstorf Nordstemmen–Göttingen 2036 Flensburg–Hamburg

Für die Bauarbeiten werden die Strecken für rund ein halbes Jahr voll gesperrt. Dafür sollen die Abschnitte im Anschluss für mindestens fünf Jahre baufrei bleiben. Ursprünglich waren bis zu neun Sanierungen pro Jahr geplant. Insbesondere bei den Wettbewerbern im Güterverkehr stieß der Plan auf Ablehnung, weil die Güterzüge während der Sperrungen oft deutlich weitere Umwege in Kauf nehmen müssen, als die Personenzüge. Im Juli stimmte die Bahn deshalb ein neues Konzept mit der Branche und nun auch mit dem Bund ab.