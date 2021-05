Tödliche Messerattacke in Berlin: „Es gibt keine Genugtuung“

Am 31. Oktober vergangenen Jahres stach Gökhan Ü. dem 13-jährigen Mohammed, einem Flüchtlingskind aus Syrien, mit einem Messer ins Herz. Mohammed, Momo genannt, verblutete innerhalb weniger Sekunden. Auslöser für den Übergriff war eine banale Alltagssituation: Weil Momo auf sein Handy geschaut hatte, war er im Tunnel zwischen James-Simon- und Monbijoupark in Mitte beinahe in den 41-jährigen Gökhan Ü. und seine Begleitung, eine 23-jährige Frau, hineingelaufen. Gökhan Ü. drehte durch, erstach den Jugendlichen und verletzte einen jungen Mann. Anschließend floh er vom Tatort, später stellte er sich der Polizei. Nach zehn Prozesstagen ist die Urteilsverkündung für diesen Donnerstag angesetzt. (jd)