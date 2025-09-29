piwik no script img

Tischtennis und MusikUptown Top Ranking – diese Platte ist zerkratzt

René Hamann
von René Hamann

Unser Autor präsentiert seine Top-10-Hitliste der besten Songs über Tischtennis. Fürs Hören beim Einmarsch oder fürs Herunterkommen nach dem Spiel.

Eine Spielerin reißt die Arme hoch, die andere springt mit angewinkelten Knien
Noch Tischtennishalle oder schon Dancefloor? Sofia Polcanova und Bernadette Szocs feiern den Sieg im WM-Halbfinale Foto: imago

G uten Tag und herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Tischtennis-Kolumne – die letzte, die auch in gedruckter Form erscheint. Zu diesem Anlass habe ich mir natürlich etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich eine Folge, in der Kolumnentitel und Inhalt so sehr ineinandergehen wie nur irgend möglich. Eine Folge mit einer Hitliste, einer kleinen Top 10 der subjektiv gesehen besten Lieder, Songs, Tracks über oder mit Tischtennis. Fürs Hören beim Einmarsch in die Halle – Sofia Polcanova, stets mit dicken Kopfhörern bewehrt, lässt grüßen – oder auch zum Runterkommen nach dem Spiel. Los geht’s, in der Reihenfolge eines Countdowns:

10. Persil: Table Tennis Super Star

Seltsame Band, kennt auch niemand, anstrengende Musik. Aber auch die Hybris so mancher Cracks, die nur in ELO-Zahlen, also in Spielerbewertungen, denken, kann bekanntlich anstrengend sein.

9. Tom Almex: Falscher Acker

Es ist kaum zu glauben, aber diese nette Kolumne hatte ­einen Vorläufer, den findige Redakteure nach einem Techno-Track benannt haben. „Falscher Acker“ ist dabei ein Begriff, der vielleicht nur regional bekannt ist. „Falsches Feld“ wäre vielleicht richtiger. Gemeint ist die Hälfte des Tisches, in die der Aufschlag beim Doppel geschlagen werden soll, und in dem Fall eben die falsche Seite. Apropos regio­nal: auch der „Stucker“ wird vielerorts anders bezeichnet, „Fusser“ zum Beispiel. Was ist gemeint? Der Netz- oder Kantenball.

8. Freunde der Technik: Ping Pong

Der „Falsche Acker“ kommt aber auch hier vor, bei diesen Jungs, die sich nun mal wirklich auskennen mit dem Schlagsport. „Softkelle Softkelle / Netzangabe Punkt bei dir.“ Na gut. Super Video auch.

7. Klez.e: Erregung

Der Song ist etwas gewöhnungsbedürftig; um Tischtennis geht es da auch nicht wirklich. Aber im Video sieht man diesen Neo-Grufti auf dem Weg in die Halle, dann mit Senioren Anfänger-Tischtennis spielen. So geht Vereinsleben. Jedenfalls in den Anfängen.

6. Peppa Pig: The Bing Bong Song

Etwas für Kleine und für solche mit B/P-Schwäche. Linguistik und Kindergarten! Irgendwo muss man ja anfangen.

5. PAULINI – Ping Pong With My Heart –feat. Wally Green

Dieses Stück bietet alles: die beliebten Schlaggeräusche, im Video eine Sängerin an der Platte und ein Herz für den Schmetterball. Und das in ­einem gut bouncenden Rythm-&-Blues-Track. Hat Taylor Swift jemals einen Tischtennissong gemacht? Nein, die ist ja bald mit einem ganz anderen Sport verheiratet. Hüpf, Herz, hüpf.

4. Armin van Buuren: Ping Pong

Auch dieser Niederländer hat ein Elektrostück mit unserem Sport gemacht. Gutes Video inklusive. Allerdings eher WTT als WTTV; oder eher: Großraumdisko statt Grundschulhalle.

3. Air: Kelly Watch the Stars

Eigentlich geht es hier um Romantik, um Sternegucken in der Nacht. Aber wer das Video kennt, weiß, warum es hier fürs Treppchen reicht. Kelly Lebrun, die unbekannte Schwester, reicht an die Sterne heran.

2. The Six Teens: Stop Playing Ping Pong with My Heart

Höchstwahrscheinlich die „very first appearance“ des Tischtennis in der Popkultur. In einem Boogie-Bop-Stück einer Girl Group aus den 1950er Jahren, welches das ultraschnelle Hinundher des Sports aufs Emotionale überträgt. Aufhören damit? Geht bis 11, auf drei Gewinnsätze, Honey!

1. Computerjockeys: Ping Pong

Die späte Mutter des Tisch­tennistracks. Von Geräusche-CDs gesampelte Klick- und Schlaggeräusche in japanisch klingender Elektro-Umgebung. So klingt Tischtennis noch immer und ewig.

Folgen Sie mir für mehr auf Instagram unter rehamann23! Die nächste Folge „Plattenspieler“ wird dann, wie ich finde traurigerweise, digital only bespielt, auf taz.de oder in der taz-App. Dann auch wieder mit echtem TT-Content, mit Fan Zhendong, Truls Möregårdh oder den Ergebnissen aus der 1. Runde des WTTV-Cups E. Bitte immer schön aus der Hüfte schwingen. Und bleiben Sie aufmerksam.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

René Hamann

René Hamann

 Redakteur Die Wahrheit
schreibt für die taz gern über Sport, Theater, Musik, Alltag, manchmal auch Politik, oft auch Literatur, und schreibt letzteres auch gern einmal selbst.
Themen #Kolumne Plattenspieler #Tischtennis #Musik #Schallplatten
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Schläger und ein Ball liegen auf einer Steinplatte vor einem Gitter als Netz
Tischtennis und Klimakrise Geht in die Parks!
Kolumne Plattenspieler von René Hamann
In der Hitze ist es in der Halle kaum auszuhalten. Warum nicht die Sommersaison draußen spielen und das Beste aus Indoor und Outdoor vereinen?
Zwei Männer spielen Tischtennis
Tischtennis-Bundesliga Irrungen und Wirrungen des Vereinslebens
Kolumne Plattenspieler von René Hamann
Wenn zwei Typen in Werder- und BVB-Trikot Tischtennis spielen, könnten das Fußballfans im Park sein. Vielleicht sind es aber auch Bundesligaspieler.
Annett Kaufmann ballt die rechte Faust
Deutsche Tischtennis-Meisterschaft Überzeugungskraft und Überdruss
Bei den TT-Finals fehlt die Herren-Prominenz. So ist alles auf Annett Kaufmann zugeschnitten. Weniger Partien hätten dem Turnier gutgetan.
Von René Hamann
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Satire kann zu weit gehen Rassistische Gedankenspiele
2
Anerkennung eines Staates Palästina Viel mehr als reine Symbolpolitik
3
Gaza-Demo in Berlin Der Nahost-Diskurs öffnet sich
4
Warnung vor noch größerer Klimakrise Unfassbare drei Grad mehr für die heute Lebenden
5
Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten Die Sprachpolizei steht rechts
6
Michael Barenboim über Kulturboykott „Es geht um Mitschuld“