Theaterpädagogisches Projekt: Held*innen für einen Tag
Seit 2005 macht das multikulturelle Theater im Schanzenviertel „Mut!“: Am Samstag kommt das aktuelle theaterpädagogische Projekt zur Aufführung.
Mahmut Canbay, Mut!-Gründer und -Intendant, sagt, es gehe darum, den Jugendlichen einen Raum zu geben, in dem sie sich selbst entfalten, ihr eigenes Verhalten reflektieren und Selbstbewusstsein entwickeln können. „Theater soll Mut machen“, so Canbay.
Projekte wie das Held*innen-Team bietet das Mut! schon lange an. 2017 gab es sogar einen Austausch mit Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Schauspieler*innen aus Chicago. Zehn Jugendliche durften diese dort besuchen und bekamen einen Einblick in deren Welt. Es gab auch Theaterkurse für Frauen oder das Projekt „Raum voller Musik“, in dem Jugendliche ein eigenes Musiktheaterstück entwarfen.
Die Proben fürs Held*innen-Team hatten im September 2024 begonnen. Ziel war es ursprünglich, Szenen über die Auswirkungen der neuen Medien zu entwickeln – Tiktok und KI. Im Laufe der Zeit ist dabei das Thema „Liebe und toxische Beziehungen in der digitalen Welt“ in den Fokus gerückt. „Das interessierte die Jugendlichen viel stärker“, sagt Canbay. Die Proben würden sich aus den Wünschen und Ideen der Jugendlichen entwickeln, es werde nicht „belehrt“, sondern gemeinsam gearbeitet.
Platz für sozialkritische Themen
Zwölf Jugendliche im Alter von 16, 17 Jahren, waren fester Teil des Held*innen-Teams. Manchmal kamen auch mehr – die Teilnahme an den Mut!-Projekten ist freiwillig – und es ist jederzeit möglich, ein- oder auch auszusteigen. Oft seien die Projekte für mehrere Teilnehmer*innen der erste Kontakt mit Theaterkultur überhaupt.
Und wohin genau die Reise geht, steht am Anfang nie fest. So hätten die Jugendlichen vom Held*innen-Projekt besonders am Entwickeln von Musik Spaß gehabt, sagt Canbay, sie hätten geübt, sich passende Songs ausgedacht. „Partizipation steht im Mittelpunkt“, sagt Canbay.
Und interkulturelle Begegnung: Mut! ist eine Abkürzung für multikulturelles Theater, es besteht seit 20 Jahren. Jenseits der pädagogischen Projekte finden auf der Bühne im Schanzenviertel besonders politische und sozialkritische Themen ihren Platz. Mahmut Canbay beschreibt das Haus als „einen Raum des Austauschs“ – zwischen unterschiedlichen Kulturen, Biografien und Altersgruppen: „Das macht es lebendig.“
Premiere Musiktheater „Held*innen-Team“, 27. 9., 20 Uhr, Mut!-Theater Amandastr. 58, Hamburg. Kontakt per Mail info@muttheater.de
Canbay war 1991 als politisch verfolgter Kurde aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Schon als Kind hatte er verschiedenste Instrumente, etwa Bağlama, ein traditionelles Zupfinstrument aus der Lautenfamilie gespielt. Mit seinen elf Geschwistern entwickelte er ein eigenes Familientheater.
In Deutschland hat Canbay dann zusammen mit anderen Künstler:innen Stücke entwickelt und diversen Theaterhäusern angeboten. Doch sie stießen nur auf Ablehnung. „Wir haben gedacht, ja, okay, wir werden nicht ernst genommen“, sagt Canbay. Zusammen mit den anderen gründete er deshalb 2005 das Mut!-Theater.
Ziel war es, für Künstler*innen eine Bühne zu schaffen, die sonst untergehen würden – etwa Migrant*innen. „Wir hatten bemerkt, dass unsere künstlerische Szene langsam verloren geht“, sagt Canbay. Die Künstler*innen hätten keine Auftrittsmöglichkeiten gehabt, sich in Gelegenheitsjobs als Kellner*innen aufgerieben. Dank der Bühne im Mut! hätten sie sich in der deutschen Theaterszene behaupten können.
Mahmut Canbay, Intendant, über die Motivation, das Mut! zu gründen
Zu den Aufführungen eigener Stücke und Gastspielen sind dann irgendwann die Projekte für junge Menschen dazugekommen. „Das Wichtigste ist dabei nicht, dass ein perfektes Stück auf die Beine gestellt wird“, erklärt Canbay. Es gehe vielmehr um die persönliche Entwicklung. Es werde immer viel diskutiert, manchmal auch gestritten. Wichtig sei Geduld. Und noch wichtiger: „Theater lebt von Fantasie“, sagt Canbay. Die Jugendlichen hätten davon am meisten.
Canbay ist stolz, wie sich die Jugendlichen entwickelt haben. „Wir sind eine Gruppe Held*innen geworden“, sagt Canbay. Sie seien durch das gemeinsame Spielen zu einer richtigen Gruppe geworden und planen sogar, weiter gemeinsam Musik zu machen. Für die Jugendlichen sei das etwas Besonderes.
Bei der Abschlussvorstellung werden zwei gemeinsam entwickelte Szenen mit begleitender Musik präsentiert. Anschließend spielen die Jugendlichen noch weitere eigene Musik. Als Nächstes plant Canbay, das Thema „Antisemitismus“ in einem Projekt zu thematisieren. Ihm sei im Umgang mit den Jugendlichen aufgefallen, dass das Thema durch die aktuelle politische Entwicklung sehr präsent ist. Aber „es wird selten reflektiert“, sagt er.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert