piwik no script img

ThailandEx-Königin Sirikit ist tot

Sechseinhalb Jahrzehnte lang war Sirikit die Königin von Thailand. Das Volk liebte sie ebenso wie ihren Mann. Jetzt ist die frühere Stil-Ikone gestorben.

Eine Frau hält ein Porträt der Ex-Königin hoch
Trauer in Thailand: „Asiens Jacky Kennedy“, die Ex-Königin Sirikit, ist tot Foto: Sakchai Lalit/ap

dpa | Die langjährige thailändische Königin Sirikit ist tot. Die frühere Monarchin, die in den vergangenen Jahren immer wieder im Krankenhaus behandelt werden musste, sei am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 93 Jahren gestorben, teilte das Königshaus in Bangkok in einer offiziellen Erklärung mit. Der Hof kündigte eine Beerdigung „mit den höchsten königlichen Ehren“ an und rief eine einjährige Trauerzeit für Regierungsbeamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes aus.

„Ihre ewige Anmut und Hingabe an die thailändische Nation werden in tiefster Verehrung in Erinnerung bleiben“, teilte die thailändische Regierung mit. Das Kabinett von Ministerpräsident Anutin Charnvirakul kam am Morgen zusammen, um über Details zu den Trauerfeierlichkeiten, den verschiedenen Zeremonien und der Bestattung zu beraten.

Danach hieß es, das Volk werde gebeten, 90 Tage lang schwarz oder „blasse Farben“ zu tragen. Möglicherweise könnten auch Konzerte und andere Veranstaltungen abgesagt werden, aber dazu gab es zunächst keine genauen Details. Die Deutsche Botschaft in Bangkok drückte ihr tiefstes Beileid aus und betonte: „Deutschland steht Thailand und seinem Volk in dieser Zeit der nationalen Trauer zur Seite.“

Flaggen auf halbmast

In sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht von ihrem Tod am Morgen (Ortszeit) in Windeseile. An Regierungsgebäuden wehten die Flaggen auf halbmast, Minister und Beamte waren in Schwarz gekleidet.

Sirikit wurde in ihrer Heimat immer noch als Königin verehrt, obwohl sie seit dem Tod ihres Mannes Bhumibol im Jahr 2016 und der Krönung ihres Sohnes Maha Vajiralongkorn streng genommen die Königsmutter war. Ihr Geburtstag am 12. August wurde alljährlich als nationaler Feier- und Muttertag begangen.

Sirikit zierte die Modemagazine der Welt

Lange gehörten Bhumibol und Sirikit zu den wichtigsten Figuren der internationalen Aristokratie. Oft zierten Aufnahmen der Diplomatentochter Titelblätter in aller Welt, Modemagazine feierten sie als Stilikone. Die „Vanity Fair“ rühmte sie einmal als „Asiens Jackie Kennedy“, die „Paris Match“ als schönste Königin überhaupt. In den 1950er und 1960er Jahren galt Thailands Regentin als Inbegriff asiatischer Anmut und Eleganz.

Auftritte wurden rar

Mit Bhumibol war sie seit April 1950 verheiratet, kurz darauf folgte die offizielle Krönung. Das Paar, das vier Kinder bekam, hielt sich oft und gerne in der Schweiz auf und war dem europäischen Jetset zugetan.

Nach einem Schlaganfall 2012 zog sich Sirikit fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Fotos der Ex-Monarchin wurden in den letzten Jahren rar. Darauf war sie weißhaarig und gebrechlich, wirkte aber noch immer elegant. Die Krönung ihres Sohnes im Mai 2019 hatte sie krankheitsbedingt bereits verpasst.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Thailand #Monarchie #Tod
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Touristinnen machen Fotos mit Tauben.
Chinesen in Thailand Auf der Suche nach dem guten Leben

Im thailändischen Chiang Mai treffen sich Chi­ne­s*in­nen auf der Suche nach Freiheit. Manche verlassen China danach für immer.

Von Leonardo Pape
Ein Mann, Anutin Charnvirakulm umringt von Vertretern der Presse, faltet die Hände
Neuer Regierungschef in Thailand Nächstes Kapitel in Bangkoks Politsaga

Anutin Charnvirakul, Vorsitzender der Bhumjaithai-Partei, wird zum Premierminister gewählt. Binnen vier Monaten muss er das Parlament auflösen.

Von Robert Lenz
Paetongtarn Shinawatra steht mit gefalteten Händen vor einem Mikrofon und lächwelt, hinter ihr stehen aufgereiht Männer und ein Frau und schauen ernst
Erneut Politikrise in Thailand Verfassungsgericht entlässt Premierministerin

Thailands Verfassungsgericht entlässt die Ministerpräsidentin. Sie habe in einem Gespräch mit Kambodschas Ex-Regierungschef gegen ethische Grundsätze verstoßen.

Von Robert Lenz
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' neue Stadtbild-Erklärungen Nicht minder rassistisch
2
Rechtsruck in Deutschland Feindbild Demokratie
3
Durchsuchung wegen Tweet Das wache Auge der Staatsanwaltschaft
4
Forscher über den Aufstieg der AfD „Rechts überholen geht nicht gut“
5
Todesschüsse auf Lorenz A. in Oldenburg Polizei ermittelt gegen Polizeiopfer
6
Erfolg für Equal Pay Mitarbeiterin muss sich nicht mit Mittelmaß zufriedengeben