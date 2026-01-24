piwik no script img

Tag des bedrohten AnwaltsWeltweite Sorge um Kol­le­g*in­nen in den USA

UN-Berichterstatterin Satterthwaite und mehr als 50 Organisationen sehen die freie Advokatur unter Trump in Gefahr. Das zeigt auch ein neuer Bericht.

Eine Skulptur der blinden Justizia mit der Waage in der Hand
Dürfte verzweifelt über Rechte wie Trump sein: Justizia Foto: Peter Steffen/dpa
Lotte Laloire

Von

Lotte Laloire

Während die Welt auf Grönland und die Ukraine blickt, baut die US-Regierung im eigenen Land Demokratie und Rechtsstaat ab. Ein oft übersehener Aspekt: Der Angriff auf freie Anwält*innen.

Der neueste Skandal: Am Donnerstag wurde die Anwältin Nekima Levy Armstrong bei einer Protestaktion festgenommen, danach veröffentlichte das Weiße Haus ein mit KI gefälschtes Fotos von ihr. Doch nicht nur Armstrong ist betroffen: Die freie Anwaltschaft der Vereinigten Staaten insgesamt ist in Gefahr, warnt ein neuer Bericht. Veröffentlicht hat ihn eine Koalition von mehr als 50 Anwaltsorganisationen aus aller Welt. Die Rede ist von massiven Einschüchterungen gegen all diejenigen, die Regierungskritiker, Migranten, LGBTIQ- und Umweltaktivisten oder pro-palästinensische Demonstranten vertreten. Mehr als 50 Verteidiger seien demnach zuletzt strafrechtlich verfolgt worden.

„Die Regierung verweigert Mandanten den Zugang zur Justiz und verrät unsere grundlegenden Werte“, kritisiert der Präsident der US-Amerikanischen Anwaltskammer, William R. Bay. Alarmiert ist auch die UN-Sonderberichterstatterin für die Unabhängigkeit von Richtern und Rechtsanwälten, Margaret Satterthwaite: „Anwältinnen und Anwälte in den USA sind aktuell einer ganzen Reihe von Angriffen ausgesetzt“, sagte sie am Donnerstag.

Aus diesem Grund sind die USA dieses Jahr als Fokusland für den „Tag des bedrohten Anwalts und der bedrohten Anwältin“ ausgesucht worden. Dieser findet jedes Jahr am 24. Januar statt. Ins Leben gerufen wurde er zum Gedenken an das Massaker von Atocha, bei dem 1977 vier Menschenrechtsanwälte und ein Kollege in ihrer Kanzlei in Madrid ermordet wurden. Rund um diesen Tag finden weltweit Kundgebungen und andere Veranstaltungen statt.

Rechtsstaatlichkeit verteidigt sich nicht selbst. Das tun Anwälte.

William R. Bay, Präsident der US-Amerikanischen Anwaltskammer

In Roben vor die US-Botschaft

In Berlin wurde bereits am Freitag demonstriert. „Lawyers at risk = democracy at risk“, stand auf Plakaten, die die Teilnehmenden am Pariser Platz vor dem Gebäude der diplomatischen Vertretung der Vereinigten Staaten in die eisige Luft streckten. Oder auch „Trump, stop blackmailing lawyers!“ Einige trugen symbolisch ihre Roben über ihren Wintermänteln. „Eigentlich wollten wir den 50-seitigen Bericht der internationalen Koalition hier bei der US-Botschaft abgeben. Doch das ist nicht gestattet“, sagt einer der Anwälte der taz.

Der Bericht weist auf Probleme der Justiz hin, die es in den USA schon vor Donald Trump gab – so wie rassistische Ungleichheit oder der große Ermessensspielraum von Staatsanwälten –, betont aber vor allem die „neuen Phänomene“: „Executive orders“, öffentliche Outings, Entlassungen, Entzug staatlicher Aufträge, Razzien oder die Verweigerung von Zugang zu Bundesgebäuden, der für die anwaltliche Tätigkeit nötig ist.

Von Repressionen betroffen gewesen sind zum Beispiel die Kanzleien Perkins Coie LLP, WilmerHale oder die Elias Law Group. Die Kanzlei Paul Weiss knickte ein und einigte sich mit der Trump-Regierung darauf, pro-bono-Rechtsberatung im Wert von 40 Millionen Euro für die Regierung zu leisten, um deren Sanktionen zu entgehen. Die Anwältin Rachel Cohen hat aus Protest gegen diese Art von Erpressung ihren Job gekündigt. Das Problem ist: Wenn sogar Großkanzleien aufhören, Trump-Kritiker zu unterstützen, wer soll dann noch gegen dessen Machenschaften vorgehen?

Neuer Schurkenstaat: USA

Normalerweise stehen am „Tag des bedrohten Anwalts“ Länder wie Belarus, Iran oder Afghanistan im Fokus, die für viele klar als Schurkenstaaten gelten. An der Wahl der USA gab es durchaus Kritik, sowohl von einzelnen aus der Branche, die finden, in anderen Ländern sei es schlimmer, als auch von Rechten, die die Politik der Trump-Administration gutheißen.

Die Anwält*innen, die am Freitag vor der US-Botschaft in der klirrenden Kälte demonstrierten, sind sich allerdings einig: Trumps Repressionen sind auch deshalb gefährlich, weil sie als Blaupause für die extreme Rechte weltweit dienen können. „Als Nächstes kann es uns treffen“, erklärte eine Referendarin ihre Motivation, Solidarität zu zeigen.

„Rechtsstaatlichkeit verteidigt sich nicht selbst. Das tun Anwälte“, erinnert auch William R. Bay – und verspricht: Seine Anwaltskammer werde den Kampf darum „niemals aufgeben“.

Die Autorin ist taz-Redakteurin und für den Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein tätig.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #Anwalt #Rechtsstaatlichkeit #Juristen #Demokratie
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Frau beobachtet eine Pressekonferenz nach der tödlichen Schießerei auf Renee Nicole Good durch einen Beamten der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Minneapolis, Minnesota
Gefälschtes Bild zu US-Verhaftung Was das Weiße Haus uns sagen will

Bei einer Protestaktion gegen einen ICE-nahen Pastor wird eine US-Bürgerrechtlerin verhaftet. Ein Bild, das von ihr verbreitet wird, ist manipuliert.

Eine Frau, die sich als die amerikanische Freiheitsstatue verkleidet hat, hat künstliche Tränen im Gesicht
Ein Jahr USA unter Trump Amerika, ein Jahr später

Donald Trump ist seit einem Jahr zum zweiten Mal Präsident – eine Zwischenbilanz aus den USA zwischen Repression, Protest und kultureller Gegenwehr.

Von Hansjürgen Mai und Sebastian Moll
Wisconsin-based Judge Hannah Dugan arrives for the first day of trial
Trumps Kampf gegen die Justiz US-Richterin nach Hilfe für Migranten schuldig gesprochen

Einer Bezirksrichterin wird vorgeworfen, die Verhaftung eines mexikanischen Einwanderers behindert zu haben. Nun drohen ihr bis zu fünf Jahre Knast.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
„Academic Boycott Konferenz“ in Berlin Oder soll man es lassen?
2
Brief an Ministerin Dorothee Bär Wir sind keine Gebärmaschinen
3
Subventionen für E-Autos Strohhalm für Verbrennerfans
4
Rede von Friedrich Merz in Davos Der große Stutenkerl und die Weltordnung
5
Armut ist eine Systemfrage Ein Gefühl von Ausschluss
6
Horrorstadt für Markus Söder Amsterdam verbietet Werbung für Fleisch