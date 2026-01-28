piwik no script img

Sven Schulze folgt Reiner HaseloffHohe Erwartungen, wenig Zeit

Sven Schulze ist neuer Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt – doch in sieben Monaten wird neu gewählt. Seine größte Aufgabe: einen Sieg der AfD verhindern.

Sven Schulze im Landtag in Magdeburg
Magdeburg, 28. Januar: Sven Schulze (CDU) im Plenarsaal des Landtags Foto: Michael Taeger/imago
David Muschenich

Aus Magdeburg

David Muschenich

Die Augenbrauen nach oben gezogen, lauscht Sven Schulze. Als einziger Kandidat hat sich der CDU-Mann gerade zur Wahl für das Amt des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gestellt, gut sieben Monate vor der nächsten Landtagswahl. Nun trägt Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) das Ergebnis vor. Im Plenarsaal in der Landeshauptstadt Magdeburg verstummt das Getuschel der Abgeordneten.

97 Stimmzettel wurden abgegeben, einer davon ist ungültig. Schulze nickt. 49 Stimmen braucht er. Die Koalitionsfraktionen CDU, SPD und FDP stellen zusammen 56 Abgeordnete. „Für den Wahlvorschlag stimmten“, Schellenberger macht eine Kunstpause, Schulze zieht die Augenbrauen noch etwas höher, „58“. Auf Schulzes Gesicht erscheint ein Lächeln. Dann steht er auf und nimmt den Applaus entgegen.

Als Ministerpräsident soll Schulze den Amtsinhaberbonus nutzen und sich im Land bemerkbar machen

Im ersten Wahlgang sogar Stimmen aus der Opposition zu bekommen, das hat nicht mal sein beliebter Vorgänger Reiner Haseloff (CDU) geschafft. Der brauchte 2021 zwei Anläufe. Aber seitdem hat sich die politische Situation in Sachsen-Anhalt deutlich verändert. Auf den dienstältesten Ministerpräsidenten folgt hier jetzt der jüngste Ministerpräsident Deutschlands. Sven Schulze ist 46 Jahre alt und die Erwartungen an ihn sind hoch. Viel Zeit, eigene Akzente zu setzen, bleibt ihm aber nicht.

Bewährungsprobe in sieben Monaten

In fast sieben Monaten, am 6. September, werden abends die Ergebnisse aus Sachsen-Anhalt deutschlandweit auf Bildschirmen erscheinen. Die eigentliche Bewährungsprobe für Schulze liegt in diesem Moment. Schon seit November ist er Spitzenkandidat der CDU in Sachsen-Anhalt. Als Ministerpräsident soll er nun den Amtsinhaberbonus nutzen, sich im Land bemerkbar machen und dann verhindern, dass die AfD zum ersten Mal an einer Landesregierung beteiligt ist.

Am Montag hat das Meinungsforschungsinstitut Insa eine Umfrage veröffentlicht, die sich kaum von den vorhergehenden Umfragen im Herbst unterscheidet. Die AfD führt demnach mit 39 Prozent, die CDU folgt auf dem zweiten Platz mit 26 Prozent. Die Linke (11 Prozent), die SPD (8 Prozent) und das BSW (6 Prozent) wären demnach ebenfalls im Landtag, FDP und Grüne würden hingegen unter die 5-Prozent-Hürde rutschen und ausscheiden.

Bislang sitzt die FDP aber noch mit im Landtag und ist Teil der Regierung, die Sven Schulze fortsetzen möchte. In seiner Antrittsrede am Montag beschwor der frisch gewählte Ministerpräsident: „Es ist ein gutes Zeichen, dass wir eine breite Mehrheit haben.“ Schon in jüngster Vergangenheit betonte er immer wieder, wie reibungslos die Koalition miteinander arbeite. Politisch verspricht Schulze, die Politik von Haseloff fortzusetzen. Egal welche Aussage der Landesvater von sich gegeben habe, man könne alternativ auch „Schulze“ davorschreiben.

Applaus für Haseloff

Am Mittwochmorgen erscheint Haseloff als einer der ersten Abgeordneten im Plenarsaal. Seit Mitternacht ist sein Rücktritt ganz offiziell gültig. Seitdem ist er nur noch einfaches Mitglied des Landtags. Vor dem Sitzungsbeginn nimmt er in der hintersten Bank der CDU-Fraktion Platz. Die Kameras richten sich trotzdem erst mal auf ihn.

Als der Landtagspräsident zum Abschied in einer Rede Haseloffs Erfolge lobt, bekommt der ehemalige Ministerpräsident stehenden Applaus. Selbst die Fraktionen der Grünen und Linken zollen ihm diesen Respekt. Nur bei der AfD rühren sich die Abgeordneten nicht.

Anfang der Woche hat die AfD in Sachsen-Anhalt ihr Wahlprogramm vorgestellt. Darin warnt die Partei vor einer „Diktatur der Altparteien“, kündigt eine „Task Force Abschiebungen“ an und erklärt, Vereine müssten zur Förderung eine „patriotische Grundhaltung“ aufweisen.

Chefsache Wirtschaft und Arbeitsplätze

Woher die zwei zusätzlichen Stimmen für den Ministerpräsidenten Schulze kamen, das bleibt wohl vorerst ungeklärt. Aus den drei Oppositionsfraktionen hieß es jeweils, sie seien nicht von ihnen.

Nach seiner Wahl am Mittwoch ernannte Ministerpräsident Schulze sein Kabinett. Der Posten des Wirtschaftsministers, den er zuvor selbst innehatte, blieb unbesetzt. Der Finanzminister Michael Richter (CDU) soll die Aufgaben dort übernehmen. Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linken, kritisiert das. Die Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt sei in großen Schwierigkeiten, der Mittelstand leide unter Fachkräftemangel und in Sachsen-Anhalt gebe es steigende Insolvenzen. „Ein Wirtschaftsminister hätte noch Aufgaben“, sagte von Angern am Rande des Parlaments der taz.

Sven Schulze erklärte in seiner Antrittsrede im Landtag, Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze seien „Chefsache“. Dabei baue er auf die Unterstützung aller Fraktionen. Ob er die im Wahlkampf bekommt, bleibt abzuwarten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Männer umarmen sich: Sven Schulze und Reiner Haseloff
Wechsel in Sachsen-Anhalt Panik-Move in Magdeburg
Kommentar von Sabine am Orde

SPD und FDP sind bereit, Sven Schulze als Nachfolger von CDU-Ministerpräsident Haseloff zu wählen. Der Zeitpunkt ist katastrophal.

Zwei Männer im Anzug
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Regierungschef Haseloff räumt den Posten

Die CDU Sachsen-Anhalt plant acht Monate vor der Wahl eine Personalrochade. Reiner Haseloff will sein Amt vorzeitig an Wirtschaftsminister Schulze abgeben.

Von David Muschenich
Ein Wähler geht durch die Eingangstür der Gaststätte "Zum Anker"
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Was die AfD von der Macht fernhält

Die AfD spielt acht Monate vor der Wahl in Sachsen-Anhalt schon die Siegerin. Aktuell regiert eine nervöse CDU. Doch es gibt auch Gegenwehr.

Von David Muschenich
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Entschärfter Antrag für Parteitag CDU schlittert knapp an interner Klima-Katastrophe vorbei
3
Trumps USA als Vorbild AfD fordert ICE auch für Deutschland
4
Mietenpolitik in Berlin Der Deckel soll's richten
5
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus
6
Debatte um voyeuristische Fotos Lasst die Fotos, ihr Spanner!