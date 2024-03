Suche nach Ex-RAF-Mitgliedern : Einsatz in Studentenwohnheim

Die Fahndung nach früheren RAF-Mitgliedern geht weiter. Am Montagmorgen gab es einen Einsatz in einem Studentenwohnheim in Berlin-Friedrichshain.

BERLIN/HANNOVER dpa | Erneut hat es auf der Suche nach den beiden früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub einen großen Polizeieinsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei aus Niedersachsen in Berlin-Friedrichshain gegeben. Es habe Hinweise auf ein Objekt gegeben, Einsatzkräfte hätten eine Wohnung in einem Studentenwohnheim durchsucht, sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen am Dienstag.

Festnahmen habe es nicht gegeben. Fotos zeigen, wie schwer bewaffnete Polizisten mit Helmen in der Nacht zu Dienstag in das Wohnheim an der Straße der Pariser Kommune eindrangen. Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Außerdem setzten die Beamten die Untersuchung einer Wohnung in der Grünberger Straße fort, die am Sonntagabend durchsucht wurde, wie die Sprecherin sagte. Weitere Details nannte das Landeskriminalamt zunächst nicht.

Die Suche fokussiert sich derzeit auf Garweg: Dieser soll vermutlich zeitweise in einem Bauwagen auf einem Gelände in Berlin-Friedrichshain gelebt haben. Die Polizei hatte das Gelände und zwei Berliner Wohnungen in den vergangenen Tagen durchsucht, der Bauwagen wurde abtransportiert für weitere Untersuchungen.

Fotos in Klettes Wohnung

Am Wochenende hatte das Landeskriminalamt mehrere mutmaßlich aktuelle Fotos von Garweg veröffentlicht. Sie zeigen ihn im privaten Umfeld, teils mit einem oder zwei Hunden – und in wesentlich besserer Qualität als die alten Fahndungsfotos. Diese Fotos seien in der Wohnung von Daniela Klette nach ihrer Verhaftung vor einer Woche gefunden worden, sagte die Sprecherin des LKA. Einige der Fotos stammten aus dem laufenden Jahr, so sei der Fahndungsdruck erhöht worden. An Staub seien die Ermittler allerdings weniger dicht dran.

Zusätzlich wurden technisch verfremdete Bilder von Garweg veröffentlicht. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschuldigte Burkhard Garweg sein Aussehen verändert hat“, hieß es in einer LKA-Mitteilung. Die Ermittler veröffentlichten daher drei unterschiedliche Versionen desselben Fotos, auf denen Garweg entweder mit Kappe, Glatze oder Brille zu sehen ist.

Am 26. Februar war in Berlin die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen worden. Die 65-Jährige sowie Garweg und Staub waren vor über 30 Jahren untergetaucht. Alle drei gehörten der sogenannten dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion an.