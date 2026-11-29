Ist GenZ-regelt tot? Zumindest an Berlins Universitäten bekommt die junge Protestbewegung gerade massiven Aufwind. Während Studierende an der Technischen Universität (TU) erfolgreich ein Gebäude besetzt haben, kündigen Studierende der Humboldt-Universität an, ab Montag den Unibetrieb zu bestreiken.

Der Streik ist das Ergebnis einer Vollversammlung vom Donnerstag mit rund 800 Studierenden. Gemeinsam wolle man am Montag „kollektiv den Lehrbetrieb verweigern“ und fordere eine „Rücknahme der Kürzungen und einen Stopp der Militarisierung“ an den Universitäten. Das HU-Streikkomitee teilte auf Instagram mit, man wolle sich am Montag um 8 Uhr am Hegelplatz treffen und dann an unterschiedlichen Instituten Streikposten errichten.

Auch die Besetzung der Cafeteria im gesperrten Mathegebäude der TU, die ebenfalls nach einer Vollversammlung an der TU am Donnerstagabend erfolgte, hat weiterhin Bestand. Ein Blick auf den Aktionsticker der Initiative „TU-Unschliessbar“ zeigt, dass sich die Be­set­ze­r:in­nen nach drei Tagen häuslich eingerichtet haben. Unter anderem stehen für Sonntag Adventsbastelei, Bannermalen, Weihnachtsmusik und am Abend ein Gespräch mit ehemaligen Haus­be­set­ze­r:in­nen auf dem Programm.

Universitätsleitung begrüßt Besetzung

Anzeichen für eine Räumung gibt es derweil nicht. Bereits am Freitag begrüßte das Präsidium der TU die Besetzung und kündigte an, anstatt räumen zu wollen, in den Dialog zu treten: „Dass Studierende nicht länger nur auf Missstände hinweisen, sondern sich mit eigenen Ideen und ihrem Wissen in die Zukunft ihrer Universität einbringen wollen, begrüßen wir mit Nachdruck“, heißt es in der Pressemitteilung der Universitätsleitung.

Mit der Aktion protestieren die Be­set­ze­r:in­nen gegen den zunehmenden Zerfall der Infrastruktur der TU, gegen die Kürzungen in Lehre und Forschung sowie der zunehmenden Militarisierung des Unibetriebs.

 Wir werden einen Raum schaffen, in dem man freier ist als in anderen Räumen an der TU Sprecherin TU-Unschliessbar

„Wir werden einen Raum schaffen, in dem man freier ist als in anderen Räumen an der TU“, sagt eine Sprecherin am Donnerstag der taz. Freitags und montags sollen Workshops stattfinden, in denen das Mathematikgebäude saniert werden soll. Schäden am Gebäude können auf einer Website von den Stu­den­t:in­nen gemeldet werden. „Die Workshops verfügen über eine Grundlage an Sanierungsmaterial, sind aber auf weitere Spenden angewiesen“, so die Sprecherin.

Das Mathegebäude ist seit einem Wasserschaden 2023 gesperrt, wann es offiziell wiedereröffnet werden könnte, ist nicht klar. Das Präsidium zeigte sich offen, die Studierenden zu beteiligen: „Wir möchten die Initiative der Studierenden aufgreifen und werden mit ihnen darüber sprechen, wie sie sich konkret in die Weiterentwicklung und Sanierung der Gebäude einbringen können“, hieß es in der Pressemitteilung.

Technische Universität zerbröselt

Tatsächlich ist die Infrastruktur der Hochschule am Ende. 14 Gebäude des Campus sind von baulichen und technischen Problemen betroffen, mehr als ein Fünftel der Hochschulflächen kann wegen dieser Mängel nicht genutzt werden. Seit Mai ist zusätzlich das Hauptgebäude der Universität aufgrund von mangelnden Brandschutzanforderungen und Wasserschäden geschlossen. Nach Angaben der TU beläuft sich der Sanierungsstau auf 2,4 Milliarden Euro.

Auch die Kürzungen im Landeshaushalt der vergangen Jahre macht den Studierenden zu schaffen. „Veranstaltungen werden hin und her gelegt. Wenn ich das nicht mitbekomme, muss ich die ausfallen lassen“, berichtete Natasha, Studentin für Maschinenbau, während der Vollversammlung am Donnerstag. „Wir haben die Nachricht bekommen, dass das Geld für unseren Studiengang so krass gekürzt wurde, dass wir wahrscheinlich keinen Abschluss machen können“, sagte ein anderer Student.

Bundesweit kam es in den vergangenen Tagen zu Aktionen an Universitäten. So boykottierten etwa an der Uni Freiburg Hunderte Studierende die Lehrveranstaltungen und besetzten Gebäude – weitere Aktionen sind für kommende Woche angekündigt. Auch an der Uni Kassel laufen aktuell Streiks und Besetzungen dagegen, dass das dortige Präsidium die Zivilklausel aufgekündigt hat, die militärische Forschung untersagte.