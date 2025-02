Oldenburg taz | Das Oldenburger Edith-Russ-Haus für Medienkunst wird umbenannt. Das wird der Rat der Stadt an diesem Montag auf Vorlage des Oberbürgermeisters Jürgen Krogmann (SPD) mit den Stimmen von SPD und Grünen beschließen. Der Grund dafür ist aber nicht, dass die Stifterin und Namensgeberin Edith Ruß NSDAP-Mitglied war und als Journalistin im Zweiten Weltkrieg Kriegspropaganda verbreitet hatte. Es geht der Stadt vielmehr um den „Imageschaden“, der durch die öffentliche Debatte entstanden sei. Die taz hatte im vergangenen Jahr auf die NS-Vergangenheit von Ruß aufmerksam gemacht.

„Wir müssen Schaden von der Stadt abwenden“, begründete Krogmann die Entscheidung im Kulturausschuss. Der Betrieb des Hauses sei wegen der negativen Wahrnehmung gefährdet und der Schritt deshalb „alternativlos“.

Die Versäumnisse der Stadt um die Aufklärung von Ruß’ NSDAP-Mitgliedschaft sind laut Krogmann „vergossene Milch“. Dass der Beleg für ihre Mitgliedschaft in Form ihres Schriftleiterausweises schon seit Jahren im Besitz der Stadt ist, hat die Verwaltung bis heute nicht öffentlich eingeräumt. Ruß sei ohnehin nur „Mitläuferin“ gewesen, nimmt Krogmann sie, wie der gesamte Ausschuss, in Schutz und beruft sich auf ein Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte.

Die Oldenburger Historikerin Mareike Witkowski, die zusammen mit Joachim Tautz das Gutachten verfasst hat, erklärt, es gebe „keine Belege“, dass Ruß überzeugte Nationalsozialistin war und sie habe sich nie rassistisch oder antisemitisch geäußert. Wirklich?

Schon die faktische Grundlage des Gutachtens – die Liste mit Ruß’ Artikeln in der Oldenburgischen Staatszeitung – ist falsch. Es fehlen fast die Hälfte der Artikel, die Ruß zuzuordnen sind, darunter knapp 30, die eindeutig mit ihrem Namen gekennzeichnet sind. Viele sind mit einer einfachen Suche nach „Ruß“ in der digitalen Sammlung der Landesbibliothek auffindbar und stehen zum Teil direkt neben Artikeln, die in dem Gutachten erwähnt werden. Dutzende Artikel, die mit „er“ gekennzeichnet sind, verbreiten bis Kriegsende hetzerische Propaganda zu vermeintlichen „jüdischen Haß- und Vernichtungsplänen“. Die Gut­ach­te­r:in­nen ignorieren diese Artikel pauschal, obwohl es sich laut ihrer eigenen Einschätzung um Ruß’ Kürzel handelt.

Die Stadt hält auf Nachfrage dennoch an der Behauptung fest, dass Ruß’ Artikel „vollständig erfasst, gesichtet und bewertet“ wurden und auch Witkowski sagt, sie habe „nach bestem Wissen und Gewissen“ gearbeitet.

Dass Ruß in der „Schriftleiterprüfung“, einem Gesinnungstest, der unter anderem das Wissen um die genauen Worte „des Führers“ abfragte, ihre Überzeugung vom Nationalsozialismus beweisen musste, um als „Schriftleiterin“, also Chefredakteurin, zugelassen zu werden, findet im Gutachten keine Erwähnung. Sie besteht mit „bestem Erfolg“ und ihr wird als einer der wenigen staatlich zertifizierten Nationalsozialistinnen die Indoktrination der „Volksgenossen“ anvertraut.

Zum Einmarsch der Wehrmacht in Paris schrieb Ruß: „Das deutsche Schwert schlug zu und traf mitten in Frankreichs Herz. […] Ueber Frankreichs Hauptstadt weht das Hakenkreuzbanner und die Reichskriegsflagge, Symbole von Deutschlands Macht und Größe.“ Deutsche Soldaten hätten „das Buch der Geschichte um ein neues unvergängliches Ruhmesblatt bereichert“. Und: „Ueberwältigend scheint uns die Größe dieser Stunde, die uns die Führung Adolf Hitlers bereitet hat.“ Es sei ein „Tag des unbändigen Stolzes und der stolzesten Freude“.

„Volk und Vaterland“ seien Ideen, die „in Fleisch und Blut“ eingesaugt werden müssten. Deutschland stehe in „einer großen Zeit“, erklärt Ruß in einem anderen Artikel: „Wir glauben an ein hohes Ideal, an unsere Zukunft, unser Volk und Reich.“

Ruß schreibt 1944, dass die Menschen in den besetzten Gebieten durch Erziehung für die deutschen Ziele gewonnen werden müssten, „soweit diese Menschen deutschen Ursprungs sind“. Was mit den anderen passieren soll, führt sie nicht weiter aus. Zu diesem Zeitpunkt ist der Massenmord an den europäischen Juden längst bekannt.

Kurz vor Kriegsende lobt Ruß den Einsatz und „Willen zum Unbedingten“ der Männer, die freiwillig „in den Reihen des Deutschen Volkssturms stehen“, zu dem „der Führer“ aufgerufen hat.

Auch was die nationalsozialistische „Rassenlehre“ angeht, ist Ruß voll auf Linie: „Immer noch steht oben im Nordseegau ein prächtiger Menschenschlag auf der Wacht, der in trotzigem Stolz sein germanisches Erbteil hütet.“ Das „germanische Erbteil“ schließe Juden aus, räumt Witkowski auf Nachfrage ein, sie sehe bei Ruß dennoch keinen Antisemitismus oder Rassismus. Nicht einmal indirekt. In anderen Artikeln schreibt Ruß von der „Negerrasse“ der Pygmäen, die sie in eine Reihe mit der „bunten Tierwelt“ des „dunklen Afrika“ nennt, und von dem den Deutschen „verwandten Blutschlag“ der Holländer.

Nachdem schon die von der Stadt herausgegebene Biographie wegen massiver Fehler zurückgezogen wurde, steht es um das Gutachten wenig besser. Das Edith-Russ-Haus wird umbenannt, aber eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus – oder gar ein Kurswechsel in der Erinnerungspolitik der Stadt – sind nicht in Sicht.