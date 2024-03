Spital im All : Alien-Sex im Krankenhaus

In der Animationsserie „Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie“ jagen so viele Gags den nächsten, dass der Humor verloren zu gehen droht. Schade drum.

Für Amazon Prime geht eine neue Animationsserie an den Start. „Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie“ ist ein Versuch, den skurrilen Sci-Fi Humor aus „Rick and Morty“ mit ernsten Krankenhausdramen à la „Greys Anatomy“ zu verbinden. Das Ergebnis ist witzig und kreativ, kann aber nicht vollends überzeugen.

Dr. Sleech und Dr. Klak sind Chirurginnen und beste Freundinnen. Gemeinsam wuseln sie sich durch acht Episoden und operieren Aliens aller Farben und Formen, brechen jede erdenkliche Regel eines Krankenhauses und haben sehr viel Sex mit KollegInnen. Sie riskieren ihre Karrieren für wissenschaftliche Erkenntnisse, schlagen sich mit einer sich rasant ausbreitenden Geschlechtskrankheitsepidemie herum und finden sich in einer total illegalen Zeitschleife wieder.

Dabei fühlen sich diese aberwitzigen Situationen oft etwas gezwungen an und den überraschenden und unvorhersehbaren Humor der ersten Staffeln von „Rick and Morty“ erreicht „Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie“ nicht ganz. Zu selten werden die in intergalaktischem Tempo laufenden Gags mit echten, emotional wirksamen Momenten abgewechselt.

Echtes Charakterwachstum

In Folge fünf gelingt es ein mal sehr gut, als Dr. Sleech einen Tag lang als vertretende Chefärztin agiert und direkt mit einer riesigen Menge an Patienten konfrontiert ist. Die gesamte Folge über rauscht sie von einem irrwitzigen Alien zum nächsten und muss am Ende eine schwere Lehre ziehen als ein Patient verstirbt. Momente wie diese, in denen echtes Charakterwachstum spürbar wird, bleiben jedoch eine Seltenheit. Reizüberflutung aufgrund der nicht enden wollenden Sex-Jokes und anderen Gags sind die Folge.

Letztendlich kann man bei „Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxie“ von einer Serie mit Potenzial sprechen. Die Prämisse ist durchaus vielversprechend und auch die Hauptcharaktere Dr. Sleech und Dr. Klak sind trotz ihrer außerirdischen Erscheinung durchaus „menschlich“. Bleibt zu hoffen, dass Produzentin Cirocco Dunlap die Chance auf eine zweite Staffel bekommt. Meiner Meinung nach dann gerne mit etwas weniger Tentakel-Sex und etwas mehr Story.