Hell blinkend ziehen die Videos über die Projektionsfläche. Outfits der Woche, Starbucks-Verkostungen, junge Paare, strikt getaktete Morgenroutinen, alle unterlegt mit verschiedenen Liedern oder Tönen. Projiziert wird an die Zimmerwände, den Ganzkörperspiegel, den Teppichboden, den Bildschirm auf dem Schreibtisch des installierten Zimmers. Efeu-Girlanden aus Plastik, warm leuchtende Lichterketten, farblich angeordnete Bilder, die an der Wand kleben – bunt, spielerisch, leicht kindlich, ganz im Stil von 2020.

Der kindliche Touch ist kein Zufall, denn die Installation stellt das Zimmer von Ella dar. Sie ist eine von 30 Jugendlichen aus Los Angeles, die an dem Projekt „Social Studies“ von Lauren Greenfield teilnahmen. Über ein Jahr lang begleitete Greenfeld die Jugendlichen, die ihr Leben und ihre digitalen Welten teilten.

Die im Ausstellungshaus Fotografiska im früheren Tacheles ausgestellten Werke stammen aus der gleichnamigen Dokumentation, die aufzeigt, welchen Effekt erhöhte Social-Media-Nutzung während des Corona-Lockdowns auf Jugendliche hatte – auch nachdem sie in ihren „normalen“ Alltag zurückgekehrt waren. Viele von ihnen sind nach eigener Aussage schon im Kindesalter auf sozialen Netzwerken aktiv gewesen, hätten teilweise schon damals gepostet.

Die Faktenlage ist bekannt: Soziale Medien können mentale Krankheiten verursachen oder stärken, süchtig, unkonzentriert und müde machen. Und doch wirken die Zahlen oft abstrakt, besonders für die Generationen, die ohne Smartphone aufwuchsen. In dem Versuch, den Einfluss der Plattformen auf die Jugendlichen zu verstehen, erhebt Lauren Greenfield den Anspruch, social Media durch die Augen der Jugendlichen zu erleben – als aktiver Teilnehmer und Mitglied der Zielgruppe statt durch die Augen einer Mutter oder eines passiven Beobachters. Dafür forderte sie die teilnehmenden Jugendlichen auf, Bildschirmaufnahmen von ihren Aktivitäten auf dem eigenen Smartphone mitzufilmen.

Neben den Bildschirmaufnahmen setzt Greenfield auf Gruppengespräche mit den TeilnehmerInnen, in denen sie ihre Erfahrungen und Geschichten zu den Dingen teilen können, die die Teenagerzeit prägen. Denn egal ob Sex, Beziehungen, eigene Unsicherheiten – die Einflussnahme von Tiktok, Instagram und Co ist immens. Viele der Gesprächsmitschnitte sind auch ein Teil der Ausstellung.

Zu schnell erwachsen werden

„Als ich mir Instagram installierte, zwang es mich dazu, schneller erwachsen zu werden“, berichtete Sofia, eine Teilnehmerin von Greenfields Projekt. Sie erzählt in einem der Gruppengespräche davon, dass sie gemeinsam mit Freunden bereits mit 14 im Internet auf der Suche nach Sugar Daddies waren und begannen, Fußbilder zu verkaufen. Ein Sugar Daddy ist in der Regel ein älterer Mann, der meist junge Frauen sucht, die ihm Gesellschaft leisten oder bereit sind, mit ihm eine romantische oder intime Beziehung einzugehen. Im Gegenzug erhalten die Frauen Geschenke oder finanzielle Unterstützung.

In einem Video thematisiert „Social Studies“, wie der klassische Tiktok-Algorithmus funktioniert, der bestimmt, welche Videos angezeigt und eingespielt werden, basierend darauf, welche Videos vorher bei BenutzerInnen gut ankamen. Das Beispielvideo zeigt, wie schnell der Algorithmus funktioniert und wie schnell extreme Inhalte eingespielt werden. Während in der ersten Stunde der Nutzung der App Videos über Make-up und Schultipps eingespielt werden, eskalieren die Videos schnell in extreme Inhalte: von Abnehm- und Fitnesstipps bis hin zu Beiträgen, die Essstörungen normalisieren und bewerben.

In Ausschnitten der Dokumentation, Fotografien und Kommentarspalten präsentiert Greenfield auch solche Inhalte der Plattformen, den es aufgrund von Regulierungen eigentlich nicht geben dürfte: Rassismus, Gewaltverherrlichung an Minderheiten, sexuelle Inhalte von Minderjährigen. Obwohl sich viele der Jugendlichen darüber bewusst sind, dass die Inhalte der Social-Media-Plattformen sie unter Druck setzen oder belasten, scheint ein großes Ziel wichtiger: dazu gehören. Was für Außenstehende fernab der Realität scheint, prägt den Alltag der Jugendlichen aus Los Angeles.

Der 18-jährige Jack Schwartz erzählt in einem Videoausschnitt von seiner Geburtstagsfeier, die in Los Angeles als legendär gelte. Dort erlitt ein Teenager eine Überdosis und übergab sich nach Aussagen eines Partygasts mehrfach. Nachdem ein Krankenwagen gerufen wurde, trugen Partygäste den Ohnmächtigen ein paar Straßen weiter und behaupteten, ihn auf der Straße gefunden zu haben. Die Party könne ja wegen eines Einzelnen kaum enden, meint Jack.

„Wie viel ist dein Outfit wert?“

In Los Angeles ist Jack bekannt für sein Tiktok-Format „How Much Does Your Fit Cost?“ – zu Deutsch „Wie viel ist dein Outfit wert?“. In diesem Format interviewt er PassantInnen auf den Straßen LAs und fragt nach den Preisen der eigenen Klamotten. Fast nebensächlich werden Summen in Höhe eines Monatslohns genannt, die für einzelne Kleidungsstücke ausgegeben wurden. Ein ständiges Überbieten und der konstante Konsum werden als Mittel genutzt, den eigenen Status festzulegen.

 Erwachsen zu werden, heißt, Fehler zu machen. Aber dass unsere Fehler so öffentlich geschehen und verurteilt werden können, ist beängstigend Eine Teilnehmerin des Projekts

Der Prozess des Erwachsenwerdens wird von jedem beschritten. Doch wie viel Einfluss hat es auf diesen Prozess, wenn alles im Internet festgehalten wird, an genau dem Ort, der nichts vergisst? „Erwachen zu werden heißt, Fehler zu machen. Aber dass unsere Fehler so öffentlich geschehen und verurteilt werden können, ist beängstigend“, sagt eine Teilnehmerin des Projekts.

Greenfield stellt keine Vorwürfe in den Raum – weder gegen Eltern noch die Jugendlichen. Stattdessen reflektiert sie die Gedanken der TeilnehmerInnen und kommt dabei zu der Schlussfolgerung: Es geht auch ohne. Mehrere TeilnehmerInnen hätten nach den Dreharbeiten, die 2023 beendet wurden, die Plattformen gelöscht, um wieder am richtigen Leben teilhaben zu können. Die Fotografin und Filmemacherin regt an, die Ausstellung und den eigenen Konsum zu reflektieren, ganz ohne Schuld oder Scham.

„Social Studies“ läuft bis zum 12. Januar 2027 im Fotografiska Berlin. Da die Ausstellung besonders für junge Menschen gedacht ist, ist der Eintritt für Schulklassen kostenlos. Die Ausstellung behandelt sensible Inhalte wie sexuellen Missbrauch oder Suizidgedanken. Deswegen empfiehlt Fotografiska, beim Besuch der Ausstellung von Kindern und Jugendlichen eine erwachsene Bezugsperson mitzunehmen.