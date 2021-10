Sondierungen in Berlin : Die Grünen haben gewonnen

Franziska Giffey (SPD) wird Regierende Bürgermeisterin – doch in der Koalitionsfrage hat eine andere einen Etappensieg errungen: Bettina Jarasch.

Am Wahlabend war Franziska Giffey (SPD) die Siegerin, doch die Amtszeit der designierten Bürgermeisterin könnte mit einer Schlappe beginnen: Mit ihrer Präferenz für eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP konnte sie sich nicht durchsetzen. Nicht gegenüber den Grünen, die Rot-Grün-Rot präferierten, und auch nicht gegenüber weiten Teile ihrer eigenen Partei, die sich mit der FDP ebenfalls nicht anfreunden mochten als Koalitionspartner. Am Donnerstag war klar: Es wird weiter sondiert – und zwar mit den Linken.

Damit ist die Ampel-Option für Franziska Giffey praktisch erloschen. Alleine der mit allen Partnern vereinbarte Zeitplan lässt nun kaum mehr etwas anderes als Rot-Grün-Rot zu: Bereits Freitagabend wollen SPD, Grüne und Linke ein gemeinsames Papier für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beschließen. Die Linke will am Dienstag auf einem Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abstimmen. Am Mittwoch, sagte Giffey, könne es mit Koalitionsverhandlungen losgehen.

Für Giffey wird es nun schwer. Die Koalitionsverhandlungen dürften hart werden, und ihr Standing ist geschwächt. Insbesondere in der Frage, wie man mit dem Enteignen-Volksentscheid umgehen will, dürfte es schwierige Diskussionen geben. Die Linke, die nun wohl mit am Kabinettstisch sitzen wird, kann kaum von ihrem bisher eindeutigen Pro Volksentscheid abrücken. Giffey wiederum hatte im Wahlkampf die Rote Linie gezogen: Enteignen, mit ihr nicht. Wie sich ein Kompromiss im gemeinsamen Sondierungspapier lesen könnte – über das die Delegierten dann abstimmen sollen – ist völlig unklar.

Jarasch: „ökosoziale Koalition“

Giffey muss beim Thema Wohnen wohl oder übel auf Rückendeckung von den Grünen hoffen, die beim Umgang mit dem Volksentscheid einen Mittelweg vorschlagen. Die Grünen hingegen dürften ihrerseits beim Thema Klima und Verkehr, auch nach dem Verhandlungserfolg ihrer Spitzenkandidatin, sehr selbstbewusst auftreten: Jarasch sagte am Freitag, am Klimaschutz „wird sich diese künftige Regierung messen lassen müssen“. Sie strebe eine „ökosoziale Koalition“ an.

Das Umwelt- und Verkehrsressort, ein Schlüsselressort für die nächste Legislatur, dürften die Grünen für sich beanspruchen. Und Jaraschs Statement kann durchaus als Bewerbung für diesen Posten gelesen werden. Die Grünen, das haben sie im Wahlkampf betont, würden gerne Autos mit Verbrennermotor aus der Innenstadt verbannen. Jarasch selbst hatte vorgeschlagen, den Bau der A100 zu stoppen. Giffey lehnt beides ab.

Giffey mag mit dem Schwenk auf Rot-Grün-Rot einen (lauten) Teil ihrer Partei zufriedengestellt haben. Aber sie hat eben auch einen Teil ihrer Partei enttäuscht, die ein Bündnis mit den Liberalen befürwortet hätten. Letzterer war zwar öffentlich leiser, aber klar ist auch: Der Wahlkampf von Giffey hinterlässt eine gespaltene SPD.

In Berlin hat die Regierende Bürgermeisterin die Richtlinienkompetenz. Sie entscheidet also – mit Zustimmung des Parlaments – über die großen Linien und Zielsetzungen in der Landespolitik. Es wird interessant sein zu sehen, wie eine Regierende Bürgermeisterin Giffey sich in Zukunft durchsetzen wird.

Im besten Fall kann die Stadt profitieren von rot-grün-roten Bündnis, das an vielen Stellen eben nicht einfach so weitermacht wie bisher – weil die Bilanz, etwa bei der Verkehrswende, durchaus nicht nur positiv war. Im schlechtesten Fall stellt sich der Senat in der kommenden Legislatur in entscheidenden Bereichen gegenseitig ein Bein.