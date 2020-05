Senat beschließt strengere Corona-Ampel : Es kommt auf jeden an – auf jeden!

Ohne striktes Regel-Einhalten sind die ersten Lockerungen wieder passé und neue weit weg – die Ampel wird zeigen, ob Berlin auch Disziplin kann.

Es liegt jetzt an jedem und jeder Einzelnen: Bleibt es bei den ersten Lockerungen? Werden wir tatsächlich wieder ins Restaurant gehen, einen Leichtathletik-Wettkampf bestreiten, wieder an der Ostsee übernachten können? Oder fällt das alles wieder in sich zusammen, weil zu viele Einzelne meinen, jene Regeln nicht beachten zu müssen, auf denen diese ersten Lockerungen beruhen?

Der Senat hat dazu am Dienstag ein gutes Instrument auf den Weg gebracht – ein weit besseres als jene vermeintliche Coronabremse, die erst ab 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner wirken sollte. Denn das wären auf Berlin hochgerechnet über 1.800 Fälle gewesen – dabei gab es hier maximal nur knapp über 1.300 binnen einer Woche.

Dieses Instrument an die Stelle der erst jüngst mit der Kanzlerin und den anderen 15 Bundesländern vereinbarten Regel zu setzen, ist kein populistischer Alleingang, sondern ein notwendiger Sonderweg. Berliner Bezirke allein hätten sich nicht wieder in einen Lock-down versetzen lassen, dafür sind sie zu sehr miteinander verflochten.

Die neue Corona-Ampel kommt zu einer Zeit, die die bisher schwierigste Phase in der Krise ist. Es ist die Zeit, in der nicht einfach „geschlossen“ gilt, sondern „geöffnet, aber...“. Eine Zeit, in der klar sein muss, dass einzelne Lockerungen nicht heißen, dass automatisch weitere folgen. In der vielmehr gilt: wenn überhaupt, kann nur weiter gelockert werden, wenn die Ampel nicht auf „Rot“ springt.