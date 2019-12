Selbstgebackene Weihnachtskekse

Friss! Es ist von meinem Leib!

Niemand muss Bulle sein; und niemand muss Plätzchen backen. Und trotzdem werden wir jedes Jahr von staubigen Plätzchen erstickt. Eine Anklage.

Der Rubel rollt, die Einzelhandels-Billigjobs florieren: Es ist Dezember. Und so wie dieser Tage alle den Rest der Zeit zuverlässig Verhausten auf einmal auf die Weihnachtsmärkte kriechen, so purzeln aus ihren Körperöffnungen und Plastiktüten ebenso zuverlässig die zu essenden Familiärgebäcke.

„Das hat meine Mutter gebacken, also kann es nur gut sein.“ Zu keiner Zeit im Jahr hört man diesen Satz öfter als vor Weihnachten. „Hier, probier’ mal, Plätzchen von der Tante meiner Nachbarin.“ „Toll, oder? Selbst gemachte Chili-Zimt-Kipferl!“ Friss, es ist ein Stück von meinem Leib!

Selbst gebackene Kekse schmecken meist immer gleich, nämlich wie Tapetenreste. Niemand muss Bulle sein; und niemand muss Plätzchen backen. Doch es ist ja so einfach! Ein bisschen Zucker, Mehl, Backpulver, Hautschuppen, Druckerschwärze, Mittagsschweiß, Mittelstandsparanoia, zusammengerührt und dank hipper Ausstecher zu denselben Katzen-, Einhorn-, Luftgewehr-, Hackbällchen-, und Günther-Jauch-Formen gestanzt, die wir sowieso ständig sehen. Back dir dein personalisiertes Unglück: zack, fertig!

Bloß nicht nach Geschmack schmecken darf das so Verfeuerte, etwa nach etwas, das gut schmecken würde (oder nach überhaupt irgendetwas); und bloß nicht nicht schmecken darf es den zum Probieren Verheizten. Sonst gibt es nächstes Jahr – Strafe muss sein! – nichts oder gar doppelt so viel. Dabei wäre es doch im Sinne aufgeklärter Zwischenmenschlichkeitspädagogik humaner, dem Gegenüber Kümmel, Pottasche und Was-weiß-ich-was-du-da-schon-wieder-Tolles-reingesprudelt-hast einfach unverarbeitet in den Rachen zu schütten.

taz am wochenende Zu Weihnachten möchten viele Menschen Gutes tun, auch unsere Autorin. Sie hat sich deshalb die Frage gestellt: Wie geht richtiges Spenden? Eine Suche nach Antworten in der taz am wochenende vom 21./22. Dezember. Außerdem: Pater Nikodemus Schnabel lebt als Mönch in Jerusalem und spricht über leise Töne und den Zölibat. Und: Sie haben so kurz vor Heiligabend noch keine Geschenke? Wir helfen – mit einem Test und vielen Tipps. Ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.

Aber Dezember ist Dezember, und da wird die Leere nun mal unter staubig-gelben Teigabgüssen begraben wie die Toten über das vorangegangene Jahr hinweg unter frischer Blumenerde, mit dem Unterschied, dass Letztere nicht wiederkommen. Anderen sein mediokres Krisselgebäck aufzunötigen, zeugt vom unbedingten Wunsch, nicht nur die ihnen ums Verrecken einzuverleibenden Kekse, sondern auch sie selbst anzufassen, ihnen den Atem mit dem eigenen zu verhageln, letztlich, sie zu erwürgen und so ebenfalls unter die Erde zu bringen.

Selbst gemachtes Weihnachtsgebäck ist eine aus falschem Verständnis in die supersensibilisierte Gegenwart hineingeschleifte Folterpraxis, genau dem endlich-unendlichen Kleinstadtmief entsprungen, dem so viele so knapp erst entkommen sind. Kann man es denn nicht auch positiv besetzen? Ja, los, holt die Panzer raus, ihr Naziversteher!

Oder: Ihr lasst es verbrennen und steigt in die letzte Rakete zum Planeten Endlich gute Laune. Ich warte da auf euch.