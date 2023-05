Schüsse in Sindelfingen : Zwei Tote, Motiv unklar

Im Mercedes-Werk in Sindelfingen sind am Donnerstagmorgen Schüsse gefallen. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch völlig unklar.

STUTTGART/SINDELFINGEN rtr/dpa/taz | Nach Schüssen im Mercedes-Werk Sindelfingen sind nach Angaben des Unternehmens zwei Todesopfer zu beklagen. „Wir bestätigen, dass zwei Personen verstorben sind“, erklärte Mercedes-Benz am Donnerstag. Eine Person befinde sich in polizeilichem Gewahrsam. „Es handelt sich um Mitarbeitende eines externen Dienstleisters.“ Die tragische Nachricht aus Sindelfingen habe alle zutiefst bestürzt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte erklärt, sie gehe von einem Einzeltäter aus. Es handele sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 53 Jahre alten Mann.

Der Notruf ging bei der Polizei demnach um 7.45 Uhr ein. Für die Mitarbeitenden im Werk und für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Die Polizei hat die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Ein Sprecher sagte weiter, er habe keine Infos, um was für eine Waffe genau es sich handelt. Der festgenommene Verdächtige solle zu Tat und Motiv vernommen werden. Zudem fänden zahlreiche Befragungen von Zeugen statt.

Mit Verweis auf Beschäftigte berichtete die Bild, es handele sich beim Tatort um die neue Factory 56, wo die S-Klasse produziert wird. Die Hintergründe der Tat seien unklar, zitierte die Zeitung eine Polizeisprecherin. „Kein Amoklauf“, hieß es von der Polizei.

Die Mitarbeitenden in der betroffenen Halle hätten das Werksgelände verlassen, hieß es seitens des Autobauers. Sie werden psychologisch betreut, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. „Die Produktion läuft normal weiter, bis auf besagte Halle“, so das Unternehmen. Sindelfingen liegt bei Stuttgart im Kreis Böblingen. Das dortige Werk von Mercedes-Benz ist mit einer mehr als hundertjährigen Geschichte das traditionsreichste des Konzerns.