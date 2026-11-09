afp/dpa | Der Täter der Schusswaffenattacke von Krakau ist tot. Er sei am Montagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen bei X mit. Der 24-Jährige war verletzt worden, als die Polizei ihn in der zweitgrößten Stadt Polens überwältigte. Die Behörden ermittelten gegen ihn wegen Terrorverdachts.

Der 24-Jährige starb am Montagmorgen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer hatte am Samstag in der Altstadt von Krakau sechs Menschen erschossen und 15 weitere verletzt. ‌Im rund 200 Kilometer nördlich gelegenen Heimatort des Mannes ⁠fand die Polizei am Samstagabend zudem die Leichen seiner Eltern und ‌seiner Schwester.

Der Mann war am Samstagnachmittag mit einem Auto durch das bei Touristen beliebte Zentrum von Krakau gerast und hatte wahllos auf Passanten geschossen. Bei einem anschließenden Schusswechsel war er schwer verletzt worden, auch die zwei Polizisten, die seinen Angriff stoppten, erlitten Schussverletzungen.

Radikale Ansichten vermutet

Innenminister Marcin Kierwinski hatte von radikalen Ansichten des Täters und dessen Faszination für rechtsextreme Ideologien berichtet. Ob dies oder ein anderes Motiv ihn dazu bewegte, zahlreiche Menschen umzubringen, ist nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem „terroristischen Charakter“ der Tat.

Unter den Toten sind zwei Ausländer, eine Person aus Großbritannien und eine Österreicherin. Unter den zahlreichen Verletzten sind auch fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland.

Staatstrauer dauert an

Der polnische Präsident Karol Nawrocki rief eine zweitägige Staatstrauer aus, die am Montag fortgesetzt wurde. Radio- und Fernsehsender änderten ihr Programm und strichen Unterhaltungssendungen, Theater sagten ihre Vorführungen ab und Konzerte wurden mit einer Schweigeminute begonnen.

Im Zentrum Krakaus legten Menschen Kerzen und Blumen nieder. Auch Solidaritäts-Karten mit der französischen Aufschrift „Je suis Krakow“ (Ich bin Krakau) waren zu sehen. Für Montagabend ist eine Kundgebung auf dem Hauptmarkt angekündigt, der zum Schauplatz des Massakers wurde. „Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit Solidarität zeigen und beweisen, dass Krakau immer eine stolze, gastfreundliche und offene Stadt sein wird“, appellierte Bürgermeister Lukasz Gibala in sozialen Medien.