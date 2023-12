Schließung der Haasenburg-Kinderheime : Breite Kritik an Haasenburg-Urteil

Brandenburgs Linke kritisieren Gericht. Sie fordern Solidarität mit den Opfern der 2013 geschlossenen Heime. Nun ist eine Online-Petition gestartet.

BERLIN taz | Das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichts Cottbus zur Schließung der Haasenburg-Heime beschäftigt in dieser Woche den brandenburgischen Landtag. Die Fraktion Die Linke stellt den Antrag, das Land möge die Verantwortung für den 2013 aufgedeckten Heim­skandal übernehmen. Man solle sich bei den ehemaligen Kindern und Jugendlichen für das erfahrene Leid entschuldigen und einen landeseigenen Entschädigungsfonds einrichten.

Das Verwaltungsgericht Cottbus hatte den Fall Ende November nach zehn Jahren Pause entschieden. Das Gericht erklärte, der 2013 durch die brandenburgische Bildungsministerin Martina Münch (SPD) erfolgte Widerruf der Betriebserlaubnis sei „rechtswidrig“ gewesen. Somit könnte der Betreiber sogar Schadenersatz einklagen. Das Gericht vollzog damit eine 180-Grad-Wende zu früheren Entscheidungen in einem Eilverfahren und verbot zugleich dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS), in Berufung zu gehen.

Dennoch ist die Sache nicht rechtskräftig entschieden. Denn das MBJS kann gegen ebenjenes Berufungsverbot vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klagen. Laut einer Sprecherin wird das Ministerium darüber erst dann entscheiden, wenn die schriftliche Urteilsbegründung aus Cottbus vorliegt.

Der Antrag der Linksfraktion zielt genau darauf ab und fordert die Landesregierung dazu auf, gegen das Urteil vom 23. November Rechtsmittel einzulegen. Denn dieser Richterspruch sei ein „herber Rückschlag für die Betroffenen“, insbesondere weil individuelle Entschädigungsanträge der Opfer mit Verweis auf diesen Prozess auf Eis gelegt wurden. „Wir wollen ein Signal aus dem Landtag setzen, dass wir komplett an der Seite der ehemaligen Jugendlichen stehen“, sagt Linke-Abgeordnete Isabell Vandre.

Aktionsbündnis „fassungslos“

In Brandenburg regiert eine „Kenia-Koalition“ aus SPD, CDU und Grünen. Gefragt, wie sie zu dem Linken-Antrag stehen, erklärten die Fraktionen, sie würden zu der Debatte am Freitag einen eigenen Antrag einbringen. Details dazu, etwa ob sie sich der schon seit Jahren im Raum stehenden Forderung nach einem Entschädigungsfonds anschließen, sind noch nicht bekannt.

Immerhin spricht auch CDU-Jugendpolitikerin Kristy Augustin von einem „herben Rückschlag“ für die ehemals in der Haasenburg untergebrachten Kinder und Jugendlichen, „sowohl im Hinblick auf die Verarbeitung persönlicher Erfahrungen als auch auf die Anerkennung möglicher Entschädigungsansprüche“. Die Grünen-Jugendpolitikerin Petra Budke erklärte, der Haasenburg-Skandal habe die Kinder- und Jugendpolitik weit über die Landesgrenzen Brandenburgs hinaus erschüttert. Das Urteil habe sie, „gelinde gesagt, überrascht“.

„Fassungslos zur Kenntnis“ genommen haben das Urteil auch das „Aktionsbündnis gegen geschlossene Unterbringung“ und die „Bundesarbeitsgemeinschaft Kindheit und Jugend“ der Linken. Sie haben eine Stellungnahme verfasst, die binnen 24 Stunden von 14 Organisationen und über 100 Fachleuten unterzeichnet wurde, darunter die Gedenkstätte zum DDR-Jugendwerkhof Torgau und ehemalige Haasenburg-Kinder.

Die Begründung des Gerichts, dass das Wohl der Kinder damals nicht gefährdet gewesen sei, „weisen wir in aller Deutlichkeit vor dem Hintergrund der Geschehnisse zurück“, heißt es in der Stellungnahme, die auch online unterzeichnet werden kann. Die Autoren drängen ebenfalls darauf, das Verfahren in die nächste Instanz zu bringen und zu revidieren sowie die Opfer der institutionellen Gewalt in diesen Heimen zu entschädigen.