Schiffbruch bei Flucht : Mindestens 30 Menschen ertrunken

Vor der italienischen Küste kentert ein Boot mit mehr als 100 Menschen auf der Flucht. Die Rettungsarbeiten dauern unter erschwerten Bedingungen an.

ROM afp/rtr | Bei einem Bootsunglück vor der italienischen Küste sind am Sonntagmorgen mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot sank am frühen Morgen vor der Küste nahe der Stadt Crotone in Süditalien, wie italienische Medien berichteten.

Mehr als 40 Menschen hätten das Unglück überlebt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Kalabrien am Sonntag weiter. Die Zahl von über 30 Toten sei nur „eine vorläufige Zahl“. Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte suchten mit Jetskis nach weiteren Überlebenden auf dem Meer. Die raue See erschwere die Suche aber. Nach früheren Medienberichten wurden über zwei Dutzend Leichen an der Küste von Steccato di Cutro, eines Badeorts in der Provinz Crotone, angespült. Weitere Tote seien aus dem Wasser geborgen worden. Weitere Leichen seien im Meer treibend gesichtet worden.

Der Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge hätten sich mehr als hundert Menschen an Bord des Bootes befunden, das die Migranten transportierte. Das Boot sei bei rauer See gegen einen Felsen geprallt. An Bord seien Menschen aus dem Iran, aus Pakistan und Afghanistan gewesen. Laut Feuerwehr lief das Schiff vor der Küste auf Grund. Unter den Opfern befand sich nach Angaben eines Retters auch ein Neugeborenes.

Italien ist wegen seiner geografischen Lage besonders häufig ein Ziel von Migranten, die von Nordafrika nach Europa gelangen wollen. Im vergangenen Jahr kamen etwa 105.000 Migranten in Italien an, auch dieses Jahr wurden bereits tausende Ankünfte gezählt. Bei der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Menschen ertrunken.