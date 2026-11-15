Nächster Sabotageakt in Estland – und die Behörden reagieren mit einer harten Maßnahme. Ab 1. Dezember schließt die Regierung in Tallinn die Grenzen zu Russland. Hintergrund für diese scharfe Reaktion ist ein vereitelter Brandanschlag auf das Gebäude eines Drohnenherstellers nordöstlich der estnischen Hauptstadt Tallinn. Die Regierung macht den russischen Geheimdienst GRU für den Sabotageakt verantwortlich.

Der estnische Ministerpräsident Kristen Michal veröffentlichte am Sonntagabend ein Statement dazu. Laut Michal wurde am frühen Samstagmorgen das Gebäude von Threod Systems in Viimsi angegriffen, mit dem Ziel eine Explosion auszulösen und das Gebäude in Brand zu setzen. „Niemand ist verletzt worden und Produktion und Lieferung der Firma sind nicht beeinträchtigt worden“, teilte Michal mit. Der Sicherheitsdienst konnte den Anschlag vereiteln.

Acht Verdächtige seien festgenommen worden, fünf müssen in Haft bleiben. Sie haben ihren Wohnsitz in Lettland und man sei in engem Kontakt mit den lettischen Behörden.

Im Zusammenhang mit der neuen Attacke erwähnte Michal zudem einen Fall aus dem August dieses Jahres. Damals gab es einen Brandanschlag auf die Firma Milrem Robotics, den Angriff führen die estnischen Geheimdienste ebenfalls auf russische Hintermänner zurück. „Russlands Ziel ist es, uns Angst zu machen und unsere Unterstützung für die Ukraine zu schwächen“, sagte Michal. Dagegen werde man sich entschieden wehren. Jetzt also mit der Schließung der Grenzen zu Russland.

Auch EU-Außenminister beschäftigen sich mit Sabotage

Estlands Außenminister Margus Tsahkna erklärte am Sonntagabend, es werde eine harte Reaktion auf jeden Versuch geben, Estlands Sicherheit zu bedrohen, Angst zu streuen oder feindlich gegen das Land zu handeln. „Mit der Schließung der Grenze senden wir eine klare Botschaft an den Kreml: Russlands feindliche Aktionen haben ihren Preis.“ Die estnische Regierung erhofft sich von diesem Schritt, russischen Einfluss in den Grenzregionen deutlich einzuschränken. Laut Tsahknas Mitteilung über die Webseite des estnischen Ministeriums, seien Finnland, Lettland und Litauen über den Schritt informiert worden.

Wie lange die Grenzschließung dauern soll, darüber machte Tsahkna keine Angaben. Bisher war es für Fußgänger und den Warenverkehr zu bestimmten Zeitfenstern und Bedingungen an drei Orten möglich, die Grenze von Estland nach Russland zu passieren. Natürlich unter besonderen Kontrollen und Sicherheitsvorkehrungen.

Zu den Grenzübergängen zählen Narva, Luhamaa und Koidula. Der Übergang für Fahrzeuge über Narva war im Februar 2024 durch Russland ausgesetzt worden. Narva ist einer der wenigen Grenzübergänge zwischen der EU und Russland, der seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 noch geöffnet war.

Tsahkna wird am Montag zu einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel erwartet. Der Krieg in der Ukraine und die weiteren Schritte zu Verhandlungen unter Einbeziehung der EU-Länder waren nach den beiden Gipfeltreffen in der vergangenen Woche in Dublin als Themen gesetzt. Nun kommt ein neuer Fall von hybrider Kriegsführung auf die Agenda. Insbesondere die baltischen Länder, aber auch Finnland, Polen oder Rumänien sind seit Kriegsbeginn von den unmittelbaren Folgen der russischen Vollinvasion in der Ukraine betroffen.

Immer wieder dringen abgelenkte Drohnen in den Luftraum der Nato-Länder ein, es kam zudem zu den verschiedensten Sabotageakten. Der vereitelte Brandanschlag auf die Drohnenfirma in Estland reiht sich ein in die hohe Zahl der Vorfälle. Tsahkna will zudem über weitere Sanktionen, härtere Visarestriktionen und weiteren Druck auf Russland sprechen.