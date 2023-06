Russische Söldnerarmee Wagner : Privat nur auf dem Papier

Söldner sind in Russland eigentlich verboten, trotzdem wurde die Wagner-Gruppe vom Staat gegründet. Was steckt hinter dem „privaten“ Militärgeschäft?

Die Wagner-Gruppe existiert seit zehn Jahren, obwohl das russische Gesetz Söldnertum mit Haft von vier bis acht Jahren bestraft. Es ist nach dem Decknamen seines Anführers benannt – es handelt sich um den Oberstleutnant der Reserve Dmitri Utkin, der an beiden Tschetschenienkriegen in den Reihen der GRU-Spezialeinheiten (GRU ist die Abkürzung für den russischen Militär-Nachrichtendienst, Anm. d. Red.) teilgenommen hat. Utkin, 1970 geboren, wählte diesen Decknamen aufgrund seiner Bewunderung für Nazi-Deutschland.

Im Internet findet man ein Foto von ihm, auf dem über dem rechten Schlüsselbein eine SS-Blitze-Tätowierung mit zu sehen ist. Auf der Brust dazu ein Adler mit Hakenkreuz, das Staatswappen des Dritten Reiches. Darüber hinaus warb Utkin einem seiner Kämpfer zufolge während der ersten ukrainischen und syrischen Feldzüge gezielt Anhänger des russische Neuheidentums, eine religiöse Strömung, um den vorchristlichen slawischen Glauben wieder zu beleben, für Wagner an.

Allerdings sollte man die ideologische Komponente bei Wagner, die in Wirklichkeit nur in Anführungszeichen als „privates Militärunternehmen“ bezeichnet werden kann, nicht überbewerten. Hinter der Gründung und Arbeit von Wagner stehen der russische Staat und die Geheimdienste, in erster Linie die Hauptgeheimdienstdirektion des Generalstabs – der Heeresnachrichtendienst.

Die Wagner-Gruppe wurde von Putin gegründet, um die militärisch-politische Präsenz Russlands in den Ländern Asiens und Afrikas zu erhöhen, gleichzeitig aber die Behörden von der formellen und juristischen Verantwortung für diese Operationen, Misserfolge und Verbrechen, einschließlich aller Gräueltaten, zu entbinden.

Vom Koch zum Militärführer

Die Gesamtleitung der Wagner-Gruppe sowie ihre Logistik wurden Jewgeni Prigoschin anvertraut, einem gewöhnlichen Kriminellen, der zweimal verurteilt wurde und zu Sowjetzeiten acht Jahre wegen Diebstahls, Raubes, Betrugs und der Heranziehung eines Minderjährigen an kriminelle Aktivitäten im Gefängnis saß. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis stieg er in die Gastronomie ein und machte in den wilden 90er-Jahren in St. Petersburg, wo Wladimir Putin damals im Apparat des Bürgermeisters arbeitete, als Unternehmer Karriere.

Anschließend wurde er zum persönlichen Koch des Präsidenten und schuf dank seiner Nähe zum ersten Mann in Staat und damit verbundenen großzügigen staatlichen Aufträgen ein Geschäftsimperium, das ganz unterschiedliche Arten des Unternehmertums umfasst: Vom Baugewerbe bis hin zu einer Trollfabrik, die Wähler in Russland und den Westen im Internet täuscht. Auch Angriffe auf und Morde an einer Reihe von Oppositionelle/n und Blogger/n in Russland werden mit Prigoschins Strukturen in Verbindung gebracht.

Wagner-Söldner führen Operationen in Dutzenden von Ländern durch – vor allem in Afrika, wo sie Diktatoren und Präsidenten sowie strategische Einrichtungen und Vorkommen von Bodenschätzen bewachen und in einigen Fällen die bewaffnete Opposition niederschlagen. Einer Lesart zufolge besteht eine ihrer Aufgaben darin, den afrikanischen Kontinent zu destabilisieren, um eine Flüchtlingswelle in die Europäische Union auszulösen – mit dem Ziel, die Lage dort zu untergraben und so die Aufmerksamkeit führender europäischer Politiker von Putin abzulenken.

Darüber hinaus stellen Veteranen, die sich mit Blut befleckt haben – auch das wiederum im Widerspruch zu den russischen Gesetzen – eine ideale personelle Ressource dar, die die Behörden jederzeit nutzen können, um Proteste im Land zu unterdrücken.

Wagners Deal mit den Gefangenen

Die überwältigende Mehrheit der einfachen Mitglieder dieser Kompanie macht nicht direkt mit, um Russland zu dienen, sondern um Geld zu verdienen. Auch die Suche nach Abenteuern und Selbstbestätigung ist ein Motiv: Viele treiben Armut, Elend, Hoffnungslosigkeit und Langeweile aus der russischen Provinz. In der Regel stammen diese Menschen aus einkommensschwachen, schlecht ausgebildeten und oft dysfunktionalen Familien. In der Wagner-Gruppe ist das Gehalt höher als das der Vertragssoldaten der russischen Armee. Als es an der Front im Krieg gegen die Ukraine nicht gut lief, besuchten Prigoschin und Utkin ab 2022 persönlich Straflager und Gefängnisse und forderten Gefangene auf, sich den Reihen ihrer Kompanie für Einsätze gegen die ostslawische Demokratie anzuschließen. In den Medien tauchen mittlerweile regelmäßig Fotos von Grabstätten der ehemaligen Gefangenen auf riesigen Friedhöfen auf.

Laut Olga Romanowa, Leiterin der Menschenrechtsorganisation “Russland hinter Gittern“, habe ihre Organisation eine Flut von Beschwerden und Hilfegesuchen erhalten, die etwa wie folgt lauteten: „Ich sitze wegen Vergewaltigung im Gefängnis, und obwohl ich einen Antrag gestellt habe, an die Front zu gehen, bin ich immer noch im Knast. Und diejenigen, die wegen Raubes, Mordes und Plünderung verurteilt werden, kämpfen bereits. Bitte helfen Sie, Ungerechtigkeit zu korrigieren.“

Ein Vorschlaghammer ist zum inoffiziellen Symbol der Wagner-Gruppe geworden, es ist mit außergerichtlichen Hinrichtungen im Kriegsgebiet verbunden. Der berühmteste Fall war der auf Video festgehaltene Mord an einem syrischen Deserteur. Er wurde geschlagen, dann wurde die Leiche unter Gewitzel und Gesang zerstückelt und verbrannt. Journalisten identifizierten alle Beteiligten des Massakers, Menschenrechtsaktivisten erstatteten Anzeige bei den russischen Ermittlungsbehörden, ein Strafverfahren wurde jedoch nicht eingeleitet.

Einer der Teilnehmer der Hinrichtung, der ehemalige Polizist Stanislaw Dytschko (Deckmane „Skarabäus“), der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Tat bereits in Russland lebte, kommentierte das Video dieser Hinrichtung später im Internet. Er erinnerte sich an die Einzelheiten, schrieb großspurige und drohende Kommentare in den Foren und starb bald darauf. Vermutlich wurde er von den Geheimdiensten eliminiert.

Ohne Rücksicht auf Verluste

Der Kampfstil der „Wagner“-Gruppe beinhaltet es, die eigenen Truppe ohne Rücksicht auf Verluste zu opfern. Bildlich gesprochen soll der Feind im Blut der eigenen Soldaten ertränkt werden. Während einer der lokalen Gegenoffensiven der ukrainischen Streitkräfte in diesem Frühjahr, als reguläre Armeeeinheiten begannen, sich unter den Angriffen des Feindes zurückzuziehen, wurden „Wagnerianer“ in die Schlacht geworfen. Sie stoppten den Feind, auch das bildlich gemeint, mit einem Berg ihrer eigenen Leichen. Dies berichtete dem Autor dieses Textes sein ukrainischer Promotionssstudent. Er war an den Kämpfen beteiligt und dient jetzt in der ukrainischen Armee als Kommandeur.

Das politische Potenzial der Wagner- Struktur ist angesichts dieser radikalen Vorgehensweise nicht als sehr hoch einzuschätzen. Scheinbar haben sich diese Ambitionen, sollte es sie je gegeben haben, mittlerweile eh erledigt.