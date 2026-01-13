piwik no script img

ICE-Opfer Renée Nicole GoodStörung der Totenruhe mit KI

von Annekathrin Kohout

Das Internet wird geflutet mit Szenen der von einem ICE-Agenten erschossenen Renée Nicole Good. Bilder, die Raum für Trauer ließen, gingen dabei unter.

Ein Einschussloch in einer Windschutzscheibe
Nach der tödlichen Schießerei auf Renee Nicole Good durch einen ICE-Beamten in Minneapolis, am 7. 1.2026 Foto: Tim Evans/reuters

U nzählbar, wie viele Versionen von der Erschießung Renée Nicole Goods durch einen ICE-Agenten am 7. Januar in Minneapolis ich in den vergangenen Tagen in meinen Feeds gesehen habe: reale Bilder und fiktive, dokumentarisch anmutende und völlig überzeichnete. Szenen, die vermeintlich dabei helfen sollen, das Geschehen zu rekonstruieren, und solche, die es hemmungslos fiktionalisieren.

Da lässt man zum Beispiel Goods Frau in einem KI-Video ihre Schuld gestehen oder heftet ihr ein „Got My Wife Killed For TikTok“-Abzeichen an. Schon diese Boshaftigkeit stößt bitter auf, wären da nicht noch die Bilder der Verstorbenen selbst: KI-generierte „Fotos“, die Good sexualisieren, indem man sie – wie bei Grok üblich – in einem so knappen Bikini darstellt, dass ihre übergroß generierten Brüste vom Stoff kaum zu halten sind.

In einem anderen Video lässt man Good erst erschießen und dann direkt aus dem Fahrersitz ins Fegefeuer fallen. Der Kommentar dazu? „Renée Good: Verurteilt zur Hölle wegen versuchten Totschlags mit einem Fahrzeug.“ Ob das ironisch oder zynisch gemeint ist? Vermutlich beides.

Raum für das Undarstellbare

In der Kunstgeschichte ist der tote Körper ein Ort der Kontemplation. Man denke nur an die Tradition von Pietà-Darstellungen oder an Jacques-Louis Davids „Tod des Marat“. Der Leichnam verlangt Innehalten und Andacht. Manchmal ist der Tod auch nur als Abwesenheit darstellbar: In der dokumentarischen Fotografie wurden immer wieder die Hinterlassenschaften Verstorbener ins Bild gesetzt – abgetragene Schuhe, Lippenstifte, Kleidungsstücke –, um durch das, was zurückbleibt, an jene zu erinnern, die nicht mehr da sind.

Solche Bilder lassen Raum für das Undarstellbare, für die Trauer. Auch im Fall Good gab es derartige Bilder: ein Foto vom Handschuhfach ihres Autos, in dem das Spielzeug ihrer Kinder liegt. Ein Foto vom blutigen Kopfaufsatz des Fahrersitzes. Doch sie gingen in der Menge von KI-generierten Inhalten unter, die sie immer wieder neu verlebendigten.

In den letzten Tagen wurde viel lamentiert, dass man jetzt endgültig keinen Bildern mehr trauen könne. Ob echte Dokumentation oder pure Fiktion, alles kann zum Material der ohnehin viel folgenreicheren Hyperinterpretationen werden, die in Memes oder Analysevideos unterbreitet werden. Alles ist Bullshit geworden, nichts mehr ist unumstritten real. Oder etwa doch? Ja, denn: Die Effekte der Bilder sind real. Die Häme ist real. Die politische Instrumentalisierung ist real.

Es sind nicht einfach „nur“ Bilder

Vielleicht denken sich einige: Es sind doch nur Bilder! Wie real kann der digitale Bildkörper schon sein? Nun, der digitale Bildkörper ist real, insofern er sozial eingebunden ist und sich in einer Öffentlichkeit bewegt. Er bewirbt sich auf Jobs, er datet, er wird erkannt, beurteilt, begehrt, verachtet. Er wird gepflegt, kuratiert, verteidigt. Warum? Weil wir wissen, dass das, was ihm widerfährt, auf uns zurückfällt.

Rufschädigung kann über Bilder erfolgen, Deepfake-Pornos können echte Leben zerstören. Und auch Trauerbekundungen finden über digitale Bildkörper statt, über geteilte Fotos mit Hashtags, die wie Grabkerzen funktionieren. Dass es „nur“ Bilder und dass diese „nur“ digital sind, ändert nichts an der Wirksamkeit. Sie sind Teil des sozialen Gefüges, das Realität herstellt.

Das Strafrecht kennt den Tatbestand der „Störung der Totenruhe“. Geschützt werden Leichname, Überreste, Grabstätten. Geschützt werden sollen das Andenken und die Würde des Toten, sowie das Pietätsgefühl der Angehörigen.

Aber was ist mit dem digitalen Bildkörper? Was im Fall von Good geschieht, ist eine Störung der Totenruhe mit neuen Mitteln. Die Störung der Totenruhe wird hier jedoch gerade nicht gebremst, schon gar nicht bestraft, sondern in memifzierbaren Aussagen und tendenziösen Deutungen der Ereignisse in Bildern und Texten von den obersten Repräsentanten der US-Regierung sogar noch angeheizt. Das ist schon lange kein Spiel mehr, das ist eine politische Realität, die selbst den Tod zu bloßem Content erklärt. Er ist nicht mehr Endpunkt, sondern Ausgangspunkt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Annekathrin Kohout
Themen #Kolumne Feed Interrupted #Kulturkolumnen #USA unter Trump #Internet #Trauer
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen halten Kerzen und ein Foto von REnee Nicole Good in den Händen und demonstrieren
Erschießung von Renee Nicole Good Hilflose Empörung und Verweis auf ein Gedicht

Nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis starrte man fassungslos auf seinen Bildschirm. Trumps Leute bauen sich ihre eigene Wirklichkeit.

Von Dirk Knipphals
Screenshot eines Videos auf dem dem ICE Agenten ein Fahrzeug anhalten wollen
Tötung von Renee Good in Minneapolis Gegen die brutale Realität hilft auch keine Trump-Propaganda
Kommentar von Leon Holly

Nach den tödlichen Schüssen eines ICE-Beamten zeigt sich, ob die Rechten in den USA wirklich jede Lüge kaufen. Es sieht nicht danach aus.

Eine kostümierte Person
KI-Videos auf Social Media Fake it till you make it
Kolumne Feed Interrupted von Annekathrin Kohout

In sozialen Medien werden KI-Videos mittlerweile auch von progressiver Seite eingesetzt. Bilder haben ohnehin längst ihren Beweischarakter verloren.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Superreiche und Klimakrise Ein Leben ohne Privatjet ist machbar
2
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
3
Aufstand in Iran Das religiöse Zombie-Regime ist am Ende
4
Angriff des US-Gesundheitsministers Das Ziel ist Spaltung
5
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
6
Trump gegen Jerome Powell Die Inflation würde zulegen