Die Regisseurin Barbara Ott, 36, wurde in Bayern geboren und lebt heute in Neukölln. Sie hat szenische Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg studiert. Ihr Kurzfilm „Sunny“ (2013) wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Kurzfilmpreis Lola. „Kids Run“ ist ihr erster abendfüllender Spielfilm.

Der Film „Kids Run“ handelt von dem dreifachen Vater Andi, der in ständiger Geldnot lebt und seine Aggressionen nicht im Griff hat. Doch er liebt seine Kinder und kämpft um sie. Der Film eröffnet am Freitag, 21. Februar, 19.30 Uhr, im Kino International die Berlinale-Reihe „Perspektive Deutsches Kino“. Karten dafür gibt es ab Dienstag, 10 Uhr. „Kids Run“ wird danach noch vier Mal gezeigt, zuletzt in einer Sondervorstellung im Knast Plötzensee (Donnerstag, 27. 2., 17 Uhr). Karten dafür gibt es nur personalisiert an den Vorverkaufskassen. (bis)