dpa/afp | Die rechtspopulistische britische Partei Reform UK hat einem Medienbericht zufolge eine Rekordspende in Millionenhöhe erhalten. Die 36 Millionen Pfund (umgerechnet rund 42 Millionen Euro) von einem Kryptowährungsunternehmer sind die größte Einzelspende an eine politische Partei in Großbritannien seit Beginn der Aufzeichnungen. Reform-Chef Nigel Farage sagte der Zeitung Daily Telegraph, er fühle sich durch das Vertrauen des Spenders „geehrt“.

„Ich will einen fairen Kampf und gleiche Wettbewerbsbedingungen“, so Milliardär Ben Delo, der den Betrag gespendet hatte, gegenüber dem Daily Telegraph. Delo ist Mitbegründer der Kryptowährungsplattform BitMEX. Andere würden sich nur vordergründig um die Gesundheit der Demokratie in Großbritannien Sorgen machen, „während sie alles dafür tun, dass sie ein Kartell bleibt“. Mit seiner Spende – der größten in der britischen Parteiengeschichte – wolle er Reform UK auch helfen, „sich aufs Regieren vorzubereiten“, sagte der 42-Jährige.

Bisherige höchste Einzelspende ging auch an Reform UK

Mit der 36-Millionen-Pfund-Spende pulverisiert Delo die bisherige höchste Einzelspende an eine Partei in der britischen Geschichte. Der bisherige Rekord war im vergangenen Jahr von einem anderen Krypto-Milliardär, Christopher Harborne, aufgestellt worden, der neun Millionen Pfund spendete – ebenfalls an Reform UK.

Der derzeit in Hongkong ansässige Ben Delo hatte sich 2022 in den USA schuldig bekannt, gegen ein Gesetz zum Bankgeheimnis verstoßen zu haben. Er wurde aber im vergangenen Jahr von US-Präsident Donald Trump begnadigt. Bereits im Januar und März spendete Delo insgesamt vier Millionen Pfund an Reform UK.

Finanzaffären rund um den Parteichef

Die rechtspopulistische Partei Reform UK hatte seit dem vergangenen Jahr die Umfragen in Großbritannien angeführt. Angesichts mehrerer Finanzaffären ist Reform UK zuletzt aber wieder hinter die regierende Labour-Partei zurückgefallen. Auch hat die Ablösung von Keir Starmer durch Andy Burnham an der Partei- und Regierungsspitze im Juli Labour neues Leben eingehaucht. Planmäßig würden die nächsten Parlamentswahlen in Großbritannien im Sommer 2029 stattfinden.

Reform war in den vergangenen Wochen mehrfach durch mutmaßliche Spendenskandale in die Schlagzeilen geraten. Die Polizei untersucht in einer Investigativrecherche erhobene Vorwürfe, die nahelegen, dass hochrangige Parteivertreter versucht haben, Spenden aus ausländischen Quellen zu verschleiern. Für die Annahme von Geldern gelten in Großbritannien strenge Regeln.

Gegen Farage läuft zudem eine parlamentarische Untersuchung, nachdem er 2024 ein Geldgeschenk in Höhe von fünf Millionen Pfund (5,8 Millionen Euro) erhalten und nicht angegeben hatte. Der einstige Brexit-Vorkämpfer sagt, dass es sich nicht um eine Spende, sondern um ein persönliches Geschenk ohne Bedingungen gehandelt habe.