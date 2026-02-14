Rechtsextremer Aufmarsch in Dresden: Polizei mit Großaufgebot vor Ort
Mehrere hundert Rechtsextreme versammelten sich zu einem „Trauermarsch“ in Dresden. Gegendemonstranten versuchten, die Strecke mit Sitzblockaden zu blockieren.
dpa | Zahlreiche Menschen haben in Dresden gegen den Aufmarsch von Rechtsextremisten zum Jahrestag der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg protestiert. Insgesamt sammelten sich schätzungsweise 3.000 Teilnehmer. Die Polizei nannte keine offiziellen Zahlen. Die Stimmung bei der zentralen Kundgebung von „Dresden Wi(e)dersetzen“ war friedlich, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Die Polizei hatte vorsorglich zwei Wasserwerfer postiert.
Am Nachmittag startete der rechtsextreme Aufmarsch vom Bahnhof Dresden-Mitte mit schätzungsweise etwa 1.000 Teilnehmern; auch hier gab es von der Polizei keine offizielle Zahl. Gegendemonstranten versuchten, die Strecke mit Sitzblockaden zu blockieren. Dort kam es zu Gerangel mit der Polizei.
Bei der Räumung der Strecke verwendeten die Beamten laut Polizeiangaben Pfefferspray. „Grundsätzlich sind wir aber ganz zufrieden mit dem Verlauf bisher“, sagte Sprecher Thomas Geithner vor Ort.
Dresden war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach bei Angriffen britischer und US-amerikanischer Bomber in Schutt und Asche gelegt worden. Nach Zahlen einer Historikerkommission kamen bis zu 25.000 Menschen ums Leben.
Die Luftangriffe werden regelmäßig von Rechtsextremen instrumentalisiert, um die Kriegsschuld Deutschlands zu relativieren. Auch in diesem Jahr haben sie einen „Trauermarsch“ organisiert.
Die Anreise der Versammlungsteilnehmer beider Seiten lief nach Polizeiangaben ohne Zwischenfälle. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um die beiden Lager voneinander zu trennen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert