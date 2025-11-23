piwik no script img

Rechte Gewalt in LichtenbergImmer noch ein rechtsoffener Kiez

Am Samstag erinnerten Hunderte DemonstrantInnen an Opfer rechter Gewalt in Lichtenberg. Auch eine Kneipe als Treffpunkt für Neonazis gibt es noch.

Eine Wand ist mit dem Motiv eines Menschen, der die Faust reckt gestaltet, davor sind weiße Rosen und rote Nelken
Berlin-Lichtenberg, 22. November: weiße Rosen am Rande eines Protests gegen rechte Gewalt Foto: PM Cheung/AdoraPress

Von

Dominik Lenze

Der Besuch im Edeka-Markt nahe des Bahnhofs in Berlin-Lichtenberg dürfte für die meisten Menschen vor Ort zum Alltag gehören. Für Eugeniu Botnari sollte der Besuch des Geschäfts am 17. September 2016 jedoch den Tod bedeuten: Der obdachlose Hilfsarbeiter aus Moldau wurde von dem damaligen Filialleiter André S. brutal misshandelt, dieser setzte sogar Quarzhandschuhe ein. Botnari starb wenige Tage später an den Folgen der Verletzungen.

Am vergangenen Samstag erinnerte eine antifaschistische Gedenkdemonstration an diesen und andere Fälle von rechter Gewalt in dem Berliner Bezirk. Einige Hunderte De­mons­tran­t:in­nen versammelten sich ab dem Nachmittag auf dem Vorplatz des Bahnhofs Lichtenberg. Aufgerufen hatten dazu mehrere antifaschistische Gruppen, darunter die „North East Antifa“ (NEA) und die Silvio-Meier-Gedenk-AG.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder antifaschistische Demonstrationen im Lichtenberger Weitlingkiez, der Gegend rund um den Bahnhof, die Anfang der neunziger Jahre eine Hochburg der Berliner Neonazi-Szene gewesen ist. Der Bahnhofsvorplatz wurde Anfang dieses Jahres nach Botnari benannt, ein Ergebnis jahrelangen Engagements zivilgesellschaftlicher Initiativen. Ein Wand-Graffiti erinnert an Botnari und andere Opfer rechter Gewalt.

Die Lichtenberger FDP stellte sich gegen die Umbenennung eines Platzes. Stefan Förster, ein Vertreter der in Lichtenberg vollkommen bedeutungslosen neoliberalen Partei, durfte in der B.Z. ausführen: „So tragisch das Geschehen auch ist: Sich illegal in Deutschland aufzuhalten und Straftaten zu begehen ist keine Lebensleistung, die geehrt werden müsste.“

Umso wichtiger, dass ein Redner auf der Demonstration an den Grund von Botnaris Tod erinnerte: Der sei „Hass auf Armut“ gewesen: „Er musste sterben, weil er nicht den herrschenden Vorstellungen von Nützlichkeit entsprach“, sagte der Redner. Ein weiteres Beispiel für rechte Gewalt gegen arme Menschen, ebenfalls aus Lichtenberg: 1999 wurde hier der 38-jährige Kurt Schneider von vier Neonazis verfolgt, misshandelt und mit Messerstichen getötet.

Dass Rechtsextremismus im Kiez weiter präsent ist, wurde auch auf der Demonstration deutlich: Vom Lautsprecherwagen aus wurde auf Orte hingewiesen, an denen es erst kürzlich zu rechter Gewalt gekommen ist, ebenso auf nach wie vor bestehende Treffpunkte von Neonazis.

Der Mutter ins Gesicht geschlagen

Ein Beispiel: Auf dem Spielplatz an der Sophienstraße wurde erst Anfang November ein kleines Kind von einem erwachsenen Mann rassistisch beleidigt, während es spielte. Als die Mutter des Kindes intervenierte, schlug der Mann sie ins Gesicht – so die Schilderung in einer Polizeimeldung. Nicht weit entfernt hatte „Der Dritte Weg“ noch kurz vor der Antifa-Demo einen Wahlkampfstand vor einem Supermarkt bezogen.

Wenige Meter weiter das nächste Beispiel: Ein Lokal wirbt zu Ostern mit „Weihnachten statt Ramadan“, was im Weitlingkiez bekannt ist und auch auf der Demonstration thematisiert wurde. Dass Weihnachten und Ostern zwei unterschiedliche Feiertage sind, dass an Ostern traditionell keine Ente gegessen wird – geschenkt.

Beim Zug durch die Margaretenstraße wenige Meter weiter passierten die Demonstrierenden die rechte Szenekneipe „Sturgis“, seit Jahren ein einschlägiger Treffpunkt. 2009 attackierten Neonazis aus dem „Sturgis“ Teilnehmende eines Kiezspaziergangs der Bezirksverordnetenversammlung. Bis heute treffen sich in dem Lokal Neonazis.

Einer, der das „Sturgis“ sehr gut kennen dürfte, begleitete die Antifa-Demo besonders akribisch: der Neonazi-Streamer Sebastian Schmidke. Der 1985 geborene Rechtsextremist gehörte mehrere Jahre dem „Nationalen Widerstand Berlin“ an und ist langjähriges Mitglied der NPD, heute „Die Heimat“. Die Stadt Braunschweig untersagte ihm den Besitz jeglicher Waffen; das Verwaltungsgericht bestätigte dies im Mai 2025. Dass Schmidke, der nicht einmal in Berlin wohnt, linke Veranstaltungen pseudojournalistisch begleitet, ist inzwischen Demo-Normalität in der Hauptstadt.

Mehr Angriffe, mehr Bedrohungen

Der Halbjahresbericht des Lichtenberger Registers verdeutlicht die aktuelle Bedrohungslage: 476 rechte Vorfälle bis Ende Juni – fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Zahl der Angriffe stieg von 7 auf 19, Bedrohungen und Pöbeleien von 30 auf 56 Fälle.

Besonders betroffen sind Menschen, die sich gegen rechts engagieren. Der Linken-Politiker Lasko Schleunung wurde mehrfach attackiert, nach einem der Übergriffe musste er mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.

Diese Entwicklungen führten zu Debatten in der Bezirkspolitik. Trotz der Geschichte des Bezirks spielt die CDU-Fraktion das Problem herunter: Fraktionschef Benjamin Hudler zeigte sich „erschrocken, was für ein Narrativ über unsere Heimat erzählt wird. Als ob hier Schlägertrupps durch die Straßen ziehen“, sagte er im Juni in einer Sitzung des Bezirksparlaments.

Nur eine Woche später zog der rechte Schlägertrupp „Deutsche Jugend voran“ DJV durch das benachbarte Marzahn und griff Teilnehmende einer CSD-Parade an.

Was den jungen Linken-Politiker Lasko Schleunung angeht, gibt es immerhin eine gute Nachricht: Einer der Täter, die ihn in den vergangenen Monaten attackiert hatten, sei vor kurzem gefasst worden, erzählte er dem taz-Reporter am Rande der Demonstration in Lichtenberg. Er habe ihn zufällig getroffen und wiedererkannt – genau hier, am Bahnhof Lichtenberg.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Berlin-Lichtenberg #Neonazi #Opfer rechter Gewalt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Transpi an einem Haus sagt: "In Gedenken an Silvio Meier"
Antifaschistische Aktionen Silvio gedenken, Nazis bekämpfen

Vor 32 Jahren wurde Silvio Meier ermordet. Für Antifas ist das dieses Jahr Anlass, gegen Nazis vom „Dritten Weg“ in Pankow zu demonstrieren.

Von Erik Peter
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trumps „Friedensplan“ In großen Teilen schlecht, aber immerhin: ein Plan
2
Brief an den Nachbarn Michael, wir haben ein Problem
3
Neue Cannabis-Nutzergruppe geschaffen Der Online-Rausch
4
Neue Studie über Femizide Gekränkte Männer, tote Frauen
5
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will
6
Streit über Rentenpaket Was passiert mit der Rente?