Rassismus in Osteuropa Wenn im Urlaub Herkunft zum Angriffspunkt wird

In dieser persönlichen Folge des Podcasts „Mauerecho – Ost trifft West“ erzählt Moderator Chipi eine sehr persönliche Geschichte aus seinem Urlaub. Zu­hö­re­r*in­nen erhalten einen tiefen Einblick in Chipis Erfahrungen als „Ossi of Color“, der sich mit dem Angriff eines polnischen Nazis im Urlaub auseinandersetzen muss.

Chipi hatte Polen besucht, um seinen polnischen Wurzeln wieder näherzukommen. Während dieses Aufenthalts wurde er Opfer eines tätlichen Angriffs. Diese Begegnung mit offenem Rassismus durch einen polnischen Neonazi traf ihn hart, zog alte Ängste aus den 1990er Jahren hoch und zeigte ihm, wie verletzlich er auch heute noch ist. Trotz Bedrohung verteidigte sich Chipi entschlossen. Die Erfahrung verdeutlicht eindringlich, wie wenig sicher People of Color in den mehrheitlich weiß geprägten Ländern dieser Welt selbst in vermeintlich vertrauten Teilen Europas sind.

„In dem Moment, als ich um die Ecke gegangen bin, kam die Angst. Dann bin ich noch zwei Blöcke weiter gegangen, habe mich in den Eingang gesetzt und habe einfach angefangen zu heulen“, erzählt Chipi.

Diese Geschichte ist mehr als nur eine Anekdote. Sie öffnet ein Fenster in die Realität vieler People of Color, die in den mehrheitlich weiß geprägten Ländern dieser Welt mit Alltagsrassismus und nationalistischer Aggression konfrontiert sind: „Und dann sollen wir lächeln und nett sein. Und das Leben einfach nehmen. Wie soll das nach solchen Erfahrungen gehen?“ Zugleich zeigt Chipi, wie wichtig Gemeinschaft, Solidarität und Würde für das Überstehen solcher Erlebnisse sind.

Podcastfestival im September

Am Ende der Folge weist Chipi auf das Podcastfestival „Stimmen zur Einheit“ hin, dass am 28. September 2025 in der obersten Etage des Taz-Gebäudes in Berlin stattfindet. Das Festival möchte die Saison zum Tag der Deutschen Einheit einläuten. Es wird die Möglichkeit geben, verschiedene Podcasts zu den Themen der deutschen Einheit zu hören. Außerdem ist ein thematisches Rahmenprogramm mit Diskussionen geplant. Weitere Informationen werden in Kürze folgen.

Zum Abschluss gibt Dennis einen Ausblick auf die nächste Episode: In der regulären Folge in zwei Wochen diskutieren Felix Banaszak, Vorsitzender der Grünen, und Katrin Göring-Eckardt, eine der profiliertesten Grünen aus Thüringen, über die Schwäche der Grünen im Osten und ihre feste Verankerung im Westen. Gemeinsam beleuchten sie die politischen Herausforderungen und Dynamiken, die sich daraus ergeben.

„Mauerecho – Ost trifft West“ ist ein Podcast der taz Panter Stiftung. Er erscheint jede Woche Sonntag auf taz.de/mauerecho sowie überall, wo es Podcasts gibt. Besonderen Dank gilt unserem Tonmeister Daniel Fromm.