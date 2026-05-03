Sobald die Fähre das Flussbecken vor Perth verlassen hat, wird es unruhig an Deck. Ich stolpere auf eine der Bänke, die an diesem Wochentag trotz schönstem australischem Frühsommerwetter nur spärlich besetzt sind. Da ich fast auf ihn falle, komme ich direkt mit meinem Nachbarn ins Gespräch: Josh, ein Amerikaner auf Geschäftsreise. Was ihn nach Rottnest Island treibt? „Na, die Quokkas“, meint er und zückt – als ich nur ratlos schaue – sein Handy, um mir ein Foto der Tiere zu zeigen: Vom Bildschirm lacht mich ein knuffiges Pelzknäuel an, eine Mischung aus Mini-Känguru und (süßer) Riesen-Ratte. Ein Quokka von Nahem sehen! Das sei sein großes Ziel für diesen Tag, wie mir Josh erklärt.

Rottnest Island liegt rund 25 Kilometer vor der westaustralischen Küste. Von der Bundeshauptstadt Perth braucht das Boot rund eineinhalb Stunden. Das macht Rotto, wie die zu Abkürzungen neigenden Aussies sagen, zur Hausinsel der zwei Millionen Einwohner zählenden Metropole. „It’s one of the most beautiful places in all WA“, meint der Skipper, während er das Boot über den Indischen Ozean steuert. Einer der schönsten Orte in ganz Westaustralien.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Ich war erst am Vortag angekommen, direkt aus dem grauen deutschen Winter. Da die Sonne strahlte und die Fährunternehmen am Elizabeth Quay in Perth mit Bildern von weiten Stränden lockten, beschloss ich, die Stadt erst mal hinter mir zu lassen. Die richtige Entscheidung, denke ich mir, als das Boot am Kai der Insel anlegt. Links und rechts schmiegen sich weiße Strände an türkisblaues Wasser. Es klingt abgedroschen, aber nur diese Farbe beschreibt es genau. Da es noch dazu klar wie ein Swimmingpool ist, wäre ich am liebsten direkt vom Steg aus reingehüpft. Am Ende lasse ich mich von Josh mitreißen, der lieber auf Quokka-Jagd gehen will.

Die Insel gilt als „Home of the Quokkas“, als Heimat der Quokkas. „Haltet ausreichend Abstand, wenn ihr ein Selfie mit ihnen macht“, hatte der Skipper uns zum Abschluss ermahnt. „Sie sind zutraulich und süß, aber keine Kuscheltiere.“ Es dauert nicht lange, bis wir die ersten entdecken. Keine 20 Meter vom Kai entfernt tummelt sich ein halbes Dutzend im Schatten eines Busches. Rundherum hat sich eine Gruppe entzückter Inselgäste gebildet. Alle haben sie ihre Handys in der Hand. Wahrscheinlich war ich die einzige Touristin auf dem Boot, die nicht wegen der Quokkas auf die Insel kam (mit Sicherheit aber die einzige, die nicht von ihnen wusste).

Fotogen und mit Dauerlächeln

Ganz so engagiert wie die zwei Koreanerinnen, die sich auf dem Boden wälzen, um das beste Selfie mit den Tierchen zu bekommen, bin ich nicht. Trotzdem ist auch meine Foto-Bibliothek am Ende mit reichlich Quokka-Content gefüllt. Die Tiere machen es einem leicht: Sie sind, wie vom Skipper angekündigt, sehr zutraulich. Vor allem aber sind sie unglaublich fotogen und geübt im Posen.

„Happiest animals of the world“ werden sie manchmal genannt, die glücklichsten Tiere der Welt. Mit ihren Knopfaugen und den nach oben gezogenen Mundwinkeln sehen sie aus, als würden sie lächeln. Tun sie natürlich nicht. Es ist schlicht die Struktur ihres Gesichts. Was einen nicht davon abhält, sofort „mitzulachen“ und Hollywood dazu verleitete, ihnen im Film Zoomania 2 mit der Therapeutin Dr. Fuzzby eine Figur zu widmen.

Australien ist reich an endemischen Tierarten. Quokkas gehören zur Familie der Kängurus und kommen nur im Südwesten vor. Die meisten leben auf Rottnest Island, da sie dort – anders als auf dem Festland – vor invasiven Fressfeinden und menschlichem Einfluss geschützt sind.

Rattennest tauften die niederländischen Seefahrer die Insel, als sie dort Ende des 17. Jahrhunderts anlandeten. Entdeckt haben sie sie freilich nicht, denn den Noongar Aboriginal People diente sie schon Jahrtausende vorher als Versammlungsort und spirituelle Stätte. Wadjemup heißt sie bei ihnen: Ort der Geister, eine Heimstätte der Seelen ihrer Vorfahren.

Trauriges Erbe

Mit Ankunft der Kolonialmächte wurde sie zu einem Ort von Leid und Trauer. Im 19. Jahrhundert befand sich auf der Insel ein Gefängnis für Aboriginal-Jungen und -Männer. Rund 4.000 Menschen wurden dort interniert und zur Arbeit gezwungen. Einige Hundert starben. Indigene Organisationen arbeiten bereits seit den 1990er Jahren daran, die Geschichte ihres Volkes sichtbar zu machen. Seit vergangenem Jahr erinnert ein kultureller Treffpunkt an das Erbe der Aboriginal People.

Heute ist die Insel komplettes Naturschutzgebiet und autofrei. Viele erkunden sie mit dem Rad. Wer ambitioniert ist, kann sie auf knapp 60 Kilometern umrunden. Ich bin es nicht. Ich halte mich, nach der halbstündigen Quokka-Foto-Session an die sandigen Küstenpfade, die durch die Dünen und runter zu den über 60 Stränden und Buchten führen.

Auf dem Weg dorthin schaue ich noch in der Inselbäckerei vorbei, wo seit mehr als 70 Jahren Pies und Doughnuts gebacken werden. Am verschlossenen Eingang hängt ein Schild: Quokkas verboten. Denn die sind hier wirklich überall. Mein Boots-Bekannter Josh, der die Quokka-Sichtung zum Tagesziel erkoren hat, muss lachen: „Keine Stunde hier und schon erledigt. Mehr als erledigt.“

Eine Insel wie ein großes Sommerlager

Mein Ziel ist nun erst mal der Sprung ins Wasser – gefolgt von einem Sonnenbad am Strand. Rund 800.000 Gäste zählt Rottnest Island pro Jahr. Viele urlauben hier seit mehreren Generationen. Die ersten kamen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nachdem das Gefängnis 1904 geschlossen wurde. Da die gesamte Insel Schutzgebiet ist, darf dort niemand wohnen. Ausnahmen gelten nur für die wenigen Mitarbeitenden aus Verwaltung und Tourismus.

Neben dem Campingplatz und einfachen Strandhütten aus den Anfangstagen gibt es heute ein naturnahes Eco-Resort und einige edle Boutique-Unterkünfte. Dennoch wirkt die Insel eher wie ein großes Sommerlager. Die Stimmung ist australisch entspannt. Selbst im schicken Inselrestaurant Isola, dessen große Terrasse direkt über dem Wasser schwebt, ist der überwiegende Dresscode Strandkleid und Flip-Flops.

Am Empfang begrüßt Giovanni Longo. Der braungebrannte Restaurantmanager hat – wie viele Australier – italienische Wurzeln. Eine Weile hat er dort auch gearbeitet, aber Rotto … Das sei einfach der schönste Platz auf Erden! Er dreht sich zum Wasser und blickt für einige Sekunden verträumt zum Horizont. Dann wirbelt er zum nächsten Tisch, nicht ohne das Glas mit Sauv Blanc aus dem westaustralischen Weinbaugebiet Margaret River zu füllen und den Insalata di Polpo mit lokalem Oktopus zu empfehlen. Da ich auch Ravioli und Tiramisu nicht widerstehen kann, bleibt keine Zeit mehr für den Besuch der Cathedral Rocks an der Westspitze, wo sich manchmal Pelzrobben sonnen.

Dafür gehe ich nochmal kurz in den Souvenirshop am Fähranleger und hole mir einen Quokka aus Schokolade. Zurück am Festland ist von seinem lachenden Gesicht leider nicht mehr viel übrig. Die australische Sonne hat daraus einen braunen Klumpen gemacht. Schmecken tut er trotzdem.