PorYes-Award Kommende Woche wird in Berlin zum zehnten Mal der PorYes-Award an herausragende Werke aus der queerfeministischen Pornoszene verliehen. Ab Donnerstag, dem 17. Oktober, stehen bis Montag, dem 21. Oktober, verschiedene Veranstaltungen auf dem Programm, neben Pornos und Diskussionen auch eine Party zur Preisverleihung am Samstag ab 23 Uhr im Club Gretchen. Der Award ist „gegen die Pornografisierung des Alltags und gegen eine öffentliche Scheinmoral, die dies zulässt, aber keine positive und emotionale Sexualaufklärung von Jugendlichen fördert“, heißt es auf der Webseite von PorYes.

Nominiert wurden Filme, in der eine Vielfalt an Gender, Sexualität, Körper und Praktiken vorkommen und wo die weibliche Lust im Zentrum steht. Der Award wird außerdem nur verliehen, wenn Frauen auch in der Produktion Einfluss nehmen, als Regisseurinnen, Kamera­frauen oder Produzentinnen. (arr)