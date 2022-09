Proteste im Iran : Die Revolution wird wieder getwittert

Im Iran demonstrieren seit Tagen Menschen gegen das Regime. Berichte aus dem Land sind rar. Aber Videos in sozialen Medien geben einen Eindruck.

BERLIN taz | Wer sich ein Bild von den derzeitigen Protesten im Iran machen will, wird auf dem Kurznachrichtendienst Twitter fündig. Dort werden mittlerweile Dutzende Videos geteilt, die De­mons­tran­t:in­nen zeigen – nicht nur in der Hauptstadt Teheran, sondern auch an vielen anderen Orten des Landes.

Die Videos sind zumeist nur wenige Sekunden lang. Sie zeigen somit immer nur kleine Ausschnitte. Was im Umfeld ist, bleibt unklar. Das Bild bleib also unscharf, man darf es nicht überinterpretieren.

Nur selten ist zudem zu erkennen, wie groß die Menge der Demonstrierenden tatsächlich ist. Es ist zu bezweifeln, dass sie – zumal in einer Millionenstadt wie Teheran – tatsächlich das Stadtbild prägen. In den meisten Fällen lässt sich ohne genaue Ortskenntnis nicht einmal der Entstehungsort verifizieren.

Dennoch kann man sich aus der Vielzahl der Videos ein Gesamtbild erschließen, dass auf eine neue Qualität der Proteste hindeutet. Die taz hat daher an dieser Stelle eine Auswahl der Videos gesammelt.

Eins der ersten Protestvideos stammt offenbar aus der Stadt Saghez im kurdischen Teil des Iran. Dort lebte die 22-jährige Masha Amini, die in der vergangenen Woche mutmaßlich wegen „unislamischen“ Sitzes ihres Kopftuchs von der Polizei in Teheran festgenommen wurde und wenig später starb. Der Fall hat die Proteste im Land ausgelöst.

Das Video soll zeigen, wie am Samstag Frauen am Rande der Beerdigung von Masha Amini in ihrer Heimatstadt aus Protest ihre Kopftücher ablegen.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:



death to dictator!



Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 17, 2022

Oft geteilt werden seither Videos, in denen sich Frauen aus Protest die Haare abschneiden, die sie laut iranischen Recht mit einem Kopftuch bedecken sollen. Diese Zusammenstellung von zweier solcher Videos findet sich seit Sonntag besonders oft.

Protest: Frauen im #Iran schneiden sich die Haare ab. Warum? Weil die Haare von #MahsaAmini zu sehen waren u sie deshalb sterben musste. Die 22-jährige Kurdin starb am 16.9., nachdem sie in Polizeigewahrsam ins Koma gefallen war, verhaftet wegen „Verstoßes" gegen die Hijab-Regeln pic.twitter.com/xS8RJhhxtr — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) September 18, 2022

Mittlerweile wagen sich Frauen auch in der Öffentlichkeit die Haare zu abzuschneiden – bejubelt von den umstehenden Mitdemonstrant:innen. Dieses Video soll Proteste in der Provinzhauptstadt Kerman zeigen, die gut 1.000 Kilometer südöstlich von Teheran liegt. Es ist spätestens am Dienstag entstanden.

Das ist heute, Kerman, eine kleine Stadt im Iran. Vielleicht hört ihr zum ersten Mal den Name "Kerman" Das ist das Mädchen der Revolutionstrasse von Kerman!Die Menge ruft: Nieder mit der Diktatur, der Mann hilft und die Menge ruft! Sind sie nicht einfach liebenswert? #Zhina_Amini pic.twitter.com/xaarP7NieI — Mina Khani (@Khani2Mina) September 20, 2022

Die Szene gibt es auch noch aus einer anderen Perspektive, ebenfalls mit dem Hinweis, dass sie aus der Stadt Kerman stammt. Deutlich zu erkennen ist, dass auch viele Männer der Frau applaudieren. Und dass viele die Szene mit ihren Handys filmen, mutmaßlich um sie in sozialen Medien zu verbreiten.

Bei vielen Demonstrationen werfen Frauen auch ihre Kopftücher in ein Feuer – oder wenigstens symbolisch einen Schal. Dieses Video einer um ein Feuer tanzenden Frau wurde ursprünglich von dem Oppositionssender Iran International geteilt, der aus dem Ausland sendet. Es soll aus der Stadt Sari stammen, die im Norden des Landes am Kaspischen Meer liegt. Die Ortsangabe wird in diesem Tweet bestätigt.

Women in #Sari city, #Iran, protest the Islamic regime and its compulsory #hijab law by burning their veils in public while dancing. I was born here. #شمه_بلاره ❤️🥹

pic.twitter.com/0Mkxg5h44x — Kambiz Ghafouri (@KambizGhafouri) September 20, 2022

Bei den Demonstrationen kommt es immer wieder auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. In dieser Szene von Sonntag muss in Teheran offenbar ein Wasserwerfer vor den De­mons­tran­t:in­nen zurückweichen. Die Bilder lassen sich mithilfe von Google Maps lokalisieren. Sie wurden aufgenommen auf dem Valiasr Platz, einem großen Kreisverkehr mit U-Bahn-Station in Teheran, in dessen Nähe die Polizeistation liegen soll, zu der Masha Amini gebracht worden war.

میدان ولیعصر امروز#مهسا_امینی pic.twitter.com/D0Y1NazmsI — Banafsheh.Jamali (@BanafshehJamali) September 19, 2022

Auch das nächste Video zeigt Widerstand gegen Polizeikräfte. Es wurde am Dienstag gepostet und soll wieder aus Kerman stammen. Zu sehen ist, wie Kräfte in zivil einen Demonstranten auf der Straße aufgreifen wollen, der dann durch Umstehende wieder befreit wird.

وقتی یکی رو میگیرند برای نجاتش تردید نکنیم، اینجا نگاه کنین شجاعت یک نفر تو #کرمان چجوری بقیه رو تشویق کرد نجاتش بدن!#مهسا_امینی pic.twitter.com/IYtSFsRSJj — ممد پوری (@mamadporii) September 20, 2022

Ob das die Ausnahme oder die Regel ist, kann von außen nicht beurteilt werden. Andere Videos zeigen schwer verletzte De­mons­tran­t:in­nen und prügelnde Polizisten. Weitere Videos dokumentieren ein massives Vorgehen der Polizei.

So läuft das im #Iran wenn du protestierst, bleibst du stehen, hast du verloren. #Mashhad heute …. #IranProtests2022 #Mahsa_Amini pic.twitter.com/TDNXORZgUO — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) September 20, 2022

Offenbar hat die Polizei auch Tränengasgranaten sogar in eine U-Bahn-Station in Teheran geworfen, in der sich De­mons­tran­t:in­nen befanden.

شلیک گاز اشک‌آور در ایستگاه متروی تهران#مهسا_امینی #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/J6zyIeqDve — Fardad Farahzad | فرداد فرحزاد (@FardadFarahzad) September 20, 2022

Dennoch lassen sich De­mons­tran­t:in­nen anscheinend auch vom Vorgehen der Polizei nicht einschüchtern. Dieses am Mittwoch gepostete Video soll einen Polizeikiosk in der Stadt Hamadani im Westen des Iran zeigen, der von Protestierenden angezündet wurde.

جوانان #همدان کیوسک نیروی انتظامی را تسخیر و سپس آتش زدند! جوانان غیور همدانی در یک اقدام گروهی نیروی انتظامی را وادار به فرار کرده و کیوسک آنها را به آتش کشیدند. #مقاومت_مشروع سراسری شده است. pic.twitter.com/vV508faCBO — AVATODAY آواتودی فارسی (@avatoday_news) September 20, 2022

Diese Szene soll zeigen, wie Demonstranten am Dienstag in Sari Bilder von Ayatollah Khomeini, des Gründer des Islamischen Republik, vom Rathaus in Sari entfernen.

#فوری: مردم شجاع در #ساری، عکس خمینی و خامنه‌ای را از ساختمان شهرداری این شهر به زیر کشیدند!#مهسا_امینی pic.twitter.com/OhtURo82Cd — Kambiz Ghafouri (@KambizGhafouri) September 20, 2022

Und in Rascht, einer Stadt nordwestlich von Teheran am Kaspischen Meer, haben De­mons­tran­t:in­nen offenbar die Kugel eines Monuments auf einem zentralen Platz weggerollt.

Alle diese Szenen, man kann es nicht oft genug betonen, geben allenfalls Ausschnitte aus der Lage im Iran wieder.

Die taz bemüht sich derzeit um Berichte aus dem Land. Das ist aber nicht einfach, weil im Land lebende Au­to­r:in­nen durch ihre Berichtet gefährdet werden könnten.