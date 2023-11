Protest gegen Burschenschaft Germania : Wo Antifas zum Entern ausrücken

Die rechte Burschenschaft Germania will auf der Elbe herum schippern. Linke rufen zur Piraten-Fahrt auf.

Der hohe Wellengang wird die Schiffsfahrt wohl nicht verhindern. Dafür hat das Hamburger „Bündnis gegen Rechts“ (HBgR) eine Kaperfahrt angekündigt. Denn am Samstag will die Hamburger Burschenschaft „Germania“ auf der Elbe ihren jährlichen Norddeutschen Heimatabend feiern. Das HBgR will mit einer Antifa-Schaluppe das „braune Pack“ entern.

In der wohl ironischen Ankündigung rufen die Antifaschist*in­nen auf: „Poliert die Holzbeine, wetzt die Säbel, schwingt Enterhaken und Neunschwänzige“. Um 17 Uhr kann an der Jan-Fedder-Promenade, auf Höhe des Hafentors, die Schaluppe betreten werden, um die Elbe von braunen Studentenverbindungen zu befreien. Unter der Totenkopf-Flagge wollen sie in See stechen, um die Germanen zu stören.

Denn die pflichtschlagende Verbindung beteuert zwar gern, für Volk und Vaterland zu kämpfen, doch den Startort des Heimatabends und den Namen ihrer Barkasse verkünden sie – wenig heroisch – nicht. Die Männer vermeiden die öffentliche Auseinandersetzung. Das HBgR weist seit Jahren auf die rechtsextreme Ausrichtung der Burschenschaft „Germania“ hin. Der Hamburger Verfassungsschutz (VS) brauchte hingegen Jahre, um die Burschenschaft als rechtsextrem einzustufen.

Vor knapp drei Jahren mussten die Germanen eine Niederlage vor Gericht hinnehmen. Sie hatten gegen ihre Erwähnung im Verfassungsschutzbericht geklagt, doch das Verwaltungsgericht wies die Klage zurück. Das Gericht führte an, dass die Burschenschaft einschlägige Akteure eingeladen hatte. Ein Beispiel: Im 2019 fand in dem Burschenschaftshaus eine Veranstaltung mit dem Publizisten Martin Lichtmesz statt, der aus dem Milieu der „Identitären Bewegung“ kommt und dem „Institut für Staatspolitik“ nahe steht.

Rechtsextreme Gäste erwartet

Das Gericht legte auch die Positionen der Germanen dar, die mit ihrer „kontinuierliche Agitation gegen Ausländer (…) irrationale Ängste und Ablehnung“ schürten, die die Menschenwürde verletze. Dieses Agieren könne „die Geltung der im Grundgesetz verankerten Menschenrechte für Teile der Bevölkerung außer Kraft“ setzen. Ferner schrieb das Gericht, die Burschenschaft sympathisiere „mit der Gewalt- und Willkürherrschaft der NS-Diktatur“.

Am jährlichen Heimatabend auf der Elbe nahmen laut dem HBgR in vergangenen Jahren auch andere Studentenverbindungen, Mitglieder der „Identitären Bewegung“, AfDler und „andere braune Pfeffersäcke“ teil.

Die örtlichen Studentenverbindungen und ihre Altherren-Verbände laden für Freitag zu den Kommers – offizielle Feiern der Verbindungen – in die Mozartsäle ein. Die Germania ist ausgeschlossen. Zu dem Treffen könnten aber der AfD-Bürgerschaftsvize Alexander Wolf (Burschenschaft „Danubia“) und der AfD-Europa-Kandidat Michael Schumann (Landsmannschaft Mecklenburgia Rostock), kommen. Der CDU-Justiz-Staatssekretär Otto Carstens aus Schleswig-Holstein vom „Corps ­Irminsul“ dürfte auch teilnehmen.