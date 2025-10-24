piwik no script img

Proeuropäer gewinnt in Nordzypern Bringt diese Wahl die Wiedervereinigung?

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Wahlgewinner Tufan Erhürman steht für Annäherung und Umbruch auf der geteilten Mittemeerinsel Zypern. Doch kann das mit der Türkei funktionieren?

Fabian Schroer
Jürgen Gottschlich
von Fabian Schroer und Jürgen Gottschlich

taz | Ein politischer Umbruch auf Zypern: Bei den Präsidentschaftswahlen im türkisch geprägten Norden der geteilten Mittelmeerinsel hat Tufan Erhürman, der proeuropäische Oppositionskandidat der sozialdemokratischen CTP, überraschend klar gewonnen – mit 62,8 Prozent im ersten Wahlgang. Der vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan unterstützte Amtsinhaber Ersin Tatar kam nur auf 35,8 Prozent.

Während Tatar – ganz auf Linie seines Mentors Erdoğan – einen eigenständigen Staat Nordzypern anstrebt, setzt Erhürman auf neue Gespräche mit den griechischen Zyprioten und die Vision eines föderalen, wiedervereinigten Zyperns. Seit der Teilung der Insel 1974 versucht die UNO vergeblich, eine politische Lösung zu vermitteln – zuletzt 2004 mit dem Annan-Plan, der an der Ablehnung der griechischen Mehrheit scheiterte.

Heute ist der Norden der Insel diplomatisch isoliert. Die Türkei erkennt Nordzypern als einziges Land weltweit an, die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Die Nordzyprioten sehnen sich nach poliischem Wechsel. Nun könnte mit Erhürman frischer Wind in die festgefahrene Zypernfrage kommen. Durcg Gespräche mit der griechischen Seite will er vor allem die Isolation durchbrechen und auch den türkischen Teil der Insel näher an die EU heranführen.

Was bedeutet dieser Wahlsieg des proeuropäischen Reformers für die Zukunft der Insel? Welche Rolle spielen die wirtschaftlichen Sorgen der Nordzyprioten? Und wie reagiert die Türkei auf den Machtwechsel in ihrem Einflussgebiet?

Darüber spricht Auslandsredakteur Fabian Schroer mit Türkeikorrespondent Jürgen Gottschlich in der neuen Folge Fernverbindung – dem Auslandspodcast der taz.

Diese Folge wurde am 22. Oktober um 17:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit aufgezeichnet.

„Fernverbindung“ – Der neue Auslands-Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Fernverbindung“ #Zypern #Recep Tayyip Erdoğan #Griechenland #Türkei
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wahlsieger Tufan Erhürman jubelt nach seinem Wahlerfolg
Präsidentschaftswahlen in Nordzypern Erdoğan verliert, die EU gewinnt

Der Sozialdemokrat Tufan Erhürman hat die Präsidentschaftswahlen in Nordzypern klar gewonnen. Der von der Türkei unterstützte Kandidat scheitert.

Von Jürgen Gottschlich
Tufan Erhürman mit Mikrofon winkt in die Menge, im Hintergrund applaudierende Anhänger:innen
Pro-Europäer gewinnt Nordzypern-Wahl Zypern off the rocks
Kommentar von Klaus Hillenbrand

Tufan Erhürman will alles, was Erdoğan nicht will: eine EU-Annäherung, engere Beziehungen zur Republik Zypern und vielleicht gar einen vereinten Staat.

Kämpfe zwischen Afghanistan und Pakistan Eine fragile Waffenruhe?
Podcast „Fernverbindung“ von Anastasia Zejneli und Thomas Ruttig

Nach einem Luftangriff in Kabul kam es zu schweren Gefechten an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan. Wie es für die Region weitergehen kann.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Merz' neue Stadtbild-Erklärungen Nicht minder rassistisch
2
Café schmeißt Israeli und Partnerin raus Lehrstück über linken Antisemitismus
3
Friedrich Merz ist kein Feminist Im Namen der Töchter
4
Forscher über den Aufstieg der AfD „Rechts überholen geht nicht gut“
5
Verbraucherschützer übers E-Auto-Laden „Nachts nicht umparken zu müssen, ist sinnvoll“
6
Durchsuchung wegen Tweet Das wache Auge der Staatsanwaltschaft