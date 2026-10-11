afp Der Deutsche Journalisten-Verband hat die Drohungen des AfD-Politikers Ulrich Siegmund gegen den ZDF-Reporter Fabian Köster im Landtag von Sachsen-Anhalt verurteilt. „Erst kritische Journalisten unter Druck setzen, dann Sender abwickeln wollen: Das ist kein Medienkonzept, das ist pure Einschüchterung“, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster. Wer kritische Berichterstattung mit der beruflichen Existenz verknüpfe, überschreite eine rote Linie.

Siegmund hatte Köster nach der konstituierenden Sitzung des Landtags in Magdeburg nahegelegt, sich einen neuen Job zu suchen. Zugleich verwies Siegmund auf die von der AfD geplante Kündigung des Medienstaatsvertrags. Wie der am Freitagabend von der ZDF-„heute-show“ ausgestrahlte Beitrag zeigt, konterte Köster und sprach die Vetternwirtschaftsaffäre der AfD an. Die Partei wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Mit Sorge sieht der DJV zudem die Berichte, wonach Köster im Anschluss an die Begegnung von einem Team des AfD-nahen Portals Deutschland-Kurier durch die Gänge des Landtags verfolgt worden sein soll. „Parlamentarische Räume müssen Orte sein, an denen Journalistinnen und Journalisten frei und sicher arbeiten können“, erklärte Beuster. Der DJV forderte die Verantwortlichen in den Landtagen auf, den Schutz der journalistischen Arbeit sicherzustellen.