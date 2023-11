Präsidentschaftswahlen in Argentinien : Rechtspopulist Milei klarer Sieger

Mit 56 Prozent der Stimmen gewinnt Politikneuling Javier Milei Stichwahl in Argentinien. Regierungskandidat Massa räumt Niederlage ein.

BUENOS AIRES taz | Javier Milei wird der neue Präsident Argentiniens. Mit 55,7 Prozent der Stimmen hat sich der selbst erklärte Anarcho-Kapitalist am Sonntag überraschend deutlich bei der Stichwahl durchgesetzt. Der Kandidat des Regierungsbündnisses Union por la Patria und Wirtschaftsminister, Sergio Massa, erhielt nur 44,3 Prozent der Stimmen. Die Umfragen hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt. Landesweit kam es zu spontanen Jubelfeiern.

„Heute ist eine historische Nacht, heute beginnt der Wiederaufbau Argentiniens“, begann Milei seine Rede vor seiner jubelnden Anhängerschaft. In 35 Jahren werde Argentinien wieder eine Weltmacht sein. „Wir sind der Demokratie, dem freien Handel und dem Frieden verpflichtet und werden mit allen Nationen der freien Welt Hand in Hand arbeiten“, so Milei.

Die Lage in Argentinien sei jedoch kritisch, weshalb es keinen Platz für kleine Schritte oder halbherzige Maßnahmen gebe. „Wenn wir die notwendigen strukturellen Veränderungen nicht rasch in Angriff nehmen, steuern wir auf die schlimmste Krise in unserer Geschichte zu“, so Milei. Konkrete Angaben zu Maßnahmen oder Reformen machte er nicht.

„Die Vorstellung, dass der Staat eine Beute ist, die unter den Politikern und ihren Freunden aufgeteilt wird, ist ab heute vorbei“, rief Milei. Er wisse, dass es Leute gibt, die ihre Privilegien behalten wollen. „Denen sage ich: alles innerhalb des Gesetzes, nichts außerhalb davon.“ Die jetzige Regierung sei jedoch bis zum Ende ihres Mandats und der Amtsübergabe am 10. Dezember für alles voll verantwortlich.

Glückwünsche von Trump und Bolsonaro

Damit reagierte er auf Sergio Massa, der zuvor seine Niederlage eingeräumt hatte. „Es ist nicht das Resultat, das wir erwartet haben“, erklärte Massa seiner enttäuschten Anhängerschaft. „Milei ist der Präsident, den die Argentinier gewählt haben“, so Massa. Ab Montag liege die Verantwortung bei Milei, fügte er noch hinzu, um nur wenige Stunden später anzukündigen, dass er jetzt erst einmal eine Auszeit beantragen werde.

Ohne Milei zu gratulieren, kündigte der amtierende Präsident Alberto Fernández eine geordnete Übergabe der Amtsgeschäfte an. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Zusammenarbeit mit Javier Milei aufnehmen können, um einen geordneten Übergang zu gewährleisten“, so Fernández, der nicht nur auf eine Wiederwahl verzichtet hatte, sondern sich auch völlig aus dem Wahlkampf herausgehalten hatte. Das erste Treffen ist bereits für den heutigen Montag vereinbart.

Brasiliens Präsident Lula war der erste ausländische Amtsinhaber, der Argentinien zur geordneten Wahl gratulierte. „Ich wünsche der neuen Regierung Glück und Erfolg. Brasilien wird immer bereit sein, an der Seite unserer argentinischen Brüder und Schwestern zu arbeiten“, schrieb Lula auf X. Milei hatte Lula im Wahlkampf als Kommunist bezeichnet. Lula hatte Sergio Massa offen unterstützt und ihm die Wahlkampfberater zur Seite gestellt, die ihm zum Wahlsieg über Jair Bolsonaro verholfen hatten.

Milei dürfte sich denn auch mehr über Bolsonaros Glückwünsche gefreut haben. „Ich gratuliere dem argentinischen Volk zu seinem Sieg mit Javier Milei. In Südamerika strahlt wieder Hoffnung“, schrieb Lulas Amtsvorgänger auf X. Und auch über die von Donald Trump: „Herzlichen Glückwunsch an Javier Milei zu seiner großartigen Wahl zum Präsidenten Argentiniens. Die ganze Welt hat auf dich geschaut! Ich bin so stolz auf dich“, schrieb der Ex-US-Präsident.

Entscheidende Unterstützung von Ex-Präsident Macri

Ein Blick auf die 23 Provinzen und die Hauptstadt Buenos Aires zeigt, wie umfassend der Triumph des 53-jährigen Milei ist. Nur in drei Provinzen hat Massa mehr Stimmen als Milei erhalten. Dazu gehört auch die Provinz Buenos Aires, die wichtigste Hochburg der Regierung, in der Massa knapp gewann. In absoluten Zahlen stimmten landesweit 14,5 Millionen Wahlberechtigte für Milei und 11,5 Millionen für Massa. Die Wahlbeteiligung lag bei 76 Prozent. Im Vergleich zur ersten Runde der Präsidentschaftswahl konnte Milei um rund 26 Prozentpunkte zulegen, während Massa nur 7,5 Prozentpunkte hinzugewann.

Dabei konnte Milei offensichtlich den größten Teil der Wäh­le­r*in­nen von Patricas Bullrich gewinnen, der nach der ersten Runde mit 24 Prozent der Stimmen ausgeschiedenen Kandidatin der rechtsgemäßigten Oppositionsallianz Juntos por el Cambio. Ausschlaggebend dafür war die Unterstützung des konservativen Ex-Präsidenten Mauricio Macri. Der hatte in weniger als 48 Stunden nach dem Ausscheiden seiner Kandidatin seine bedingungslose Unterstützung für Milei angekündigt, sich aktiv in den Wahlkampf des libertären Ökonomen eingeklinkt und so Mileis mangelnde Regierungserfahrung kompensiert.

Und während Massa im ersten Wahlgang mit seiner Angstkampagne vor den Folgen der Politik von Milei vorn lag, liefen seine Warnungen im zweiten Wahlgang ins Leere. Trotz seiner souveränen Leistung im Fernsehduell zwischen den beiden Kontrahenten ist das Wunder ausgeblieben, dass ein Wirtschaftsminister zum Präsidenten gewählt würde, der für eine jährliche Inflation von 180 Prozent politisch verantwortlich ist.

Wie die Finanzmärkte auf Mileis Triumph reagieren, wird sich wegen eines Feiertags erst am Dienstag zeigen. Sollte Wirtschaftsminister Sergio Massa tatsächlich das sinkende Regierungsschiff verlassen, könnte sich die Abwärtsspirale enorm beschleunigen. Anstelle von Präsidentin Fernández hatte der Wirtschaftsminister in den letzten Monaten die Richtlinien der Politik vorgegeben. Statt eines geordneten Regierungswechsels drohen in diesem Fall chaotische Wochen.