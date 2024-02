Präsidentschaftswahl in Indonesien : Umstrittener Kandidat liegt vorn

Laut ersten Ergebnissen hat Verteidigungsminister Prabowo Subianto bei den Wahlen in Indonesien die Nase vorn. Er wird mit Folter in Verbindung gebracht.

JAKARTA ap | Bei der indonesischen Präsidentschaftswahl liegt der umstrittene Verteidigungsminister Prabowo Subianto ersten Ergebnissen zufolge vorn. Er kam demnach am Mittwoch nach Auszählung von knapp 40 Prozent der Stimmen auf 60 Prozent. Dabei handelt es sich um ein inoffizielles Ergebnis, das die größten von 81 Umfrageorganisationen meldeten, die von der Wahlkommission zertifiziert sind. Es wurde auch über rund 20.000 Sitze im nationalen, in Provinz- und Bezirksparlamenten entschieden. Es wurden keine größeren Probleme bei der Wahl gemeldet.

Subianto hatte auch in Umfragen vor den Wahlen geführt. Menschenrechtsaktivisten lehnen seine Wahl ab, weil er mit Folter und dem Verschwindenlassen politischer Gegner während der Suharto-Ära in Verbindung gebracht wird. Zur Zeit der Diktatur von 1967 bis 1998 war Subianto Generalleutnant.

1998 wurde der langjährige Spezialtruppen-Kommandeur unehrenhaft aus dem Militär entlassen, nachdem Soldaten politische Gegner des Diktators Suharto, Subiantos damaligem Schwiegervater, entführt und gefoltert hatten. Subianto musste sich deswegen nie vor Gericht verantworten. Er bestreitet eine Verwicklung.

Zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten hat der 72-Jährige den ältesten Sohn des scheidenden Präsidenten Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, gemacht. Damit es am 26. Juni keine Stichwahl gibt, braucht Subianto mehr als 50 Prozent aller abgegebenen Stimmen und mindestens 20 Prozent in jeder indonesischen Provinz.

Bleibt Jakarta Hauptstadt?

Um das Präsidentenamt konkurrierten auch die beiden früheren Gouverneure Anies Baswedan und Ganjar Pranowo. Baswedan war von 2014 bis 2016 Bildungs- und Kulturminister. Er wurde von Widodo aus dem Kabinett entlassen, weil dieser ihm vorwarf, er sei nicht auf Probleme Tausender von Waldbränden betroffener Menschen eingegangen.

Baswedan lehnt Widodos Vorhaben ab, der Millionenmetropole Jakarta den Status als Indonesiens Hauptstadt zu entziehen und rund 2.000 Kilometer entfernt auf der Insel Borneo eine neue Hauptstadt – Nusantara – zu bauen. Die Demokratie in Indonesien sei gefährdet, sagte Baswedan im Januar zur Nachrichtenagentur AP.

Er verwies darauf, dass Subianto Widodos Sohn zum Vizepräsidentschaftskandidaten bestimmt hat. Weil der 36-jährige Raka das in Indonesien vorgeschriebene Mindestalter von 40 Jahren noch nicht erreicht hat, dürfte er eigentlich nicht zur Wahl antreten. Das Verfassungsgericht hat jedoch entschieden, dass für Raka eine Ausnahme gelte. Zum Zeitpunkt dieses Urteils war der Chef des Gerichts ein Schwager Widodos. Dem Präsidenten wurde deshalb Günstlings- und Vetternwirtschaft vorgeworfen.

Zoff um israelische Fußballer

Pranowo wollte als Gouverneur die israelische Mannschaft nicht zur Weltmeisterschaft der U-20-Fußballer in seiner Provinz zulassen. Die Fifa entzog Indonesien dann das Austragungsrecht, weshalb Pranowo den Ärger von Fußballfans zu spüren bekam.

Die Wahlen in Indonesien waren mit hohem logistischem Aufwand verbunden. Indonesien ist die drittgrößte Demokratie der Welt. Zum Land gehören 17.000 Inseln. Insgesamt leben dort rund 270 Millionen Menschen. Urnen und Stimmzettel wurden per Boot, Motorrad, Pferd und zu Fuß in abgelegene Gegenden gebracht.

Das offizielle Ergebnis zu ermitteln, ist ein anstrengender Prozess, der rund einen Monat dauern könnte. Schnelle Zählungen haben aber bei den Präsidentschaftswahlen seit 2004 das Ergebnis richtig wiedergegeben.