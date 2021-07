Politologe über die Macht der Uefa: „Das Grölen ist neu“

geboren 1948 in Timisoara/Rumänien, aufgewachsen in Wien, ist Professor für Politikwissenschaft an der University of Michigan. Seit über 30 Jahren forscht er zum Fußball und bereiste seit 1966 fast alle Welt- und Europameisterschaften. In wenigen Wochen erscheinen seine Erinnerungen: „The Passport as Home. Comfort in Rootlessness“ (CEU Press).