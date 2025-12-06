piwik no script img

Podcast Battle of the NerdsDem Hype auf der Spur

Der Podcast „Battle of the Nerds“ mit den Hosts Eva Schulz und Ralph Caspers tarnt sich als Quizshow, vermittelt aber vor allem: Liebe für Serien.

Eine Frau mit roten Haaren und ein Mann sitzen vor zwei Mikrofonen
Leidenschaft vor dem Mikro: Die Hosts Eva Schulz und Ralph Caspers Foto: ARD Kultur/Pool Artists/Jan Schulze
Johannes Drosdowski

Von

Johannes Drosdowski

Kaum etwas ist schöner als Menschen zuzuhören, die von ihrer Leidenschaft erzählen. Sie reden schnell, um möglichst viele Informationen möglichst rasch mit uns zu teilen. Die Stimme hebt an und gleichzeitig bekommt die Sprachmelodie eine außergewöhnliche Varietät. Eine Freundin hat mich so sogar schon mal dazu bekommen, mit ihr Formel 1 zu schauen.

Das beweist: Wenn die Leidenschaft stimmt, können Menschen uns für alles begeistern. In „Battle of the Nerds“ wählen sie aber trotzdem Themen, die ohnehin schon spannend sind.

Das Format mit Eva Schulz und Ralph Caspers tarnt sich zwar als Gameshow, ist aber eigentlich ein Fan-Podcast. In jeder der vier Folgen geht es um eine (Film-)Serie: „Game of Thrones“, „Star Wars“, „Die Simpsons“, „James Bond“ – Schulz und Caspers bekommen beide einen Nerd zur Seite gestellt, der oder die sie dann in die jeweilige Welt einführt.

Beide Nerds bekommen anfangs dieselbe Aufgabe, müssen etwa ihrem Host erklären, wer der Jedi Obi-Wan Kenobi ist, und versuchen dabei, möglichst viel aus dem „Star Wars“-Kosmos zu erzählen. Danach geht es in persönlichere Runden, bei denen auch die Gegner mithören dürfen. Und am Ende müssen sich die Hosts in einem Quiz messen. Aber Achtung: Hat ein Nerd beim Erzählen einen Fehler gemacht, gibt es Punktabzug. Dabei wird’s manchmal auch reichlich kleinlich. Die Herrschaft der Targaryens in „Game of Thrones“ dauerte nicht 300, sondern 281 Jahre. Punktabzug!

Am Ende kommt es aber nicht darauf an, dass die Zu­hö­re­r*in­nen Namen und Daten lernen, sondern dass sie verstehen, wie gutes Storytelling funktioniert und warum manche Serien so einen enormen Kultstatus erreichen konnten. Und auch wer selbst schon Fan ist, fühlt sich wohl, denn dieser Podcast ist nicht nur Platz zum Rumnerden, sondern auch ein gemütliches Nest aus großartigen, geliebten Geschichten.

Battle of the Nerds, 4 Folgen in der ARD-Audiothek

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Rückansicht einer Person, die im Dunkeln vor einem Fernseher sitzt
Über Gleichzeitigkeit und ihre Grenzen Applaus gegen das Ende der Zeit
Kolumne Was macht mich? von Philipp Rhensius

Im Wohnzimmer läuft die Quizshow, im Kopf rauscht der Stream. Eine Suche nach dem Moment, wo wir alle wirklich gleichzeitig präsent sind.

Blonde Frau vor einem blauen Hintergrund
Quizshow „Only Connect“ Transfer statt Trivia

In der Quizshow „Only Connect“ müssen Teams aus Hinweisen den gemeinsamen Nenner finden. Es geht um das, was Mathelehrer_innen immer „Transfer“ nannten.

Von Valérie Catil
Teilnehmer:innen der Quizshow "University Challange" sitzen an einem Quiztisch
Quizshow „University Challenge“ Sich mal richtig dumm fühlen

Bei der Quizshow „University Challenge“ treten die Schlausten Menschen Englands gegeneinander an. Gerade läuft bereits die 55. Staffel

Von Valérie Catil
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Schulstreik gegen Wehrpflicht Widerstand ist nicht naiv, sondern notwendig
2
Schulstreik gegen Wehrpflicht „Wir wollen sie zwingen, uns zuzuhören“
3
Kanzlermehrheit für Merz Die Rente ist durch
4
Gentechnik EU schafft Pflicht zur Kennzeichnung ab
5
Ozonloch wird kleiner Mehr Verbote, bitte!
6
Rassismus in Kitas Warum eine „gute Mischung“ eine schlechte Idee ist