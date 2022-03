Parlamentswahl in Malta : Labour-Partei setzt sich durch

In Malta deuten erste Auszählungen auf einen Wahlsieg der Sozialdemokraten und Ministerpräsident Robert Abela hin. Mit dem offiziellen Ergebnis ist am Montag zu rechnen.

VALETTA/NAXXAR dpa/afp | Die regierende Labour-Partei hat die Parlamentswahl auf Malta gewonnen. Ministerpräsident Robert Abela sprach am Sonntagvormittag in einem TV-Interview von einer „deutlichen“ Mehrheit, nachdem erste Ergebnisse der Stimmauszählung den Vorsprung der Sozialdemokraten vor der konservativen Nationalist Party zeigten. Konkrete Zahlen nannte er nicht. Spitzenkandidat Bernard Grech gratulierte Abela zum Sieg. Mit einem offiziellen Ergebnis ist erst am Montag zu rechnen.

Nach einer Überprüfung der Stimmzettel in der Nacht begann am Sonntagmorgen die elektronische Auszählung der Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 85,5 Prozent: Was in vielen Ländern in Europa ein großer Erfolg wäre, bedeutet für Malta die niedrigste Wahlbeteiligung der Geschichte seit der Unabhängigkeit 1964.

Die Sozialdemokraten stellen seit 2013 auf der Mittelmeerinsel die Regierung. Für Abela ist es der erste Wahlerfolg. Er war im Januar 2020 Regierungschef geworden, nachdem Joseph Muscat wegen eines Korruptionsskandals und Vorwürfen, in den Mord der Journalistin Daphne Caruana Galizia im Oktober 2017 verstrickt zu sein, zurückgetreten war. Muscats Parteikollege Abela übernahm daraufhin das Amt des Premierministers.

Stärkung der Pressefreiheit war ein Ziel der Regierung

Inhaltlich hatten diese Wahl die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen den Wahlkampf in dem Inselstaat dominiert. Abela konnte mit staatlichen Hilfen für Unternehmen und einer vergleichsweise erfolgreichen Impfkampagne bei den Wählern punkten. In den gut zwei Jahren seit seinem Amtsantritt hat Abela Schritte unternommen, um die Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in Malta zu stärken. Anti-Korruptions-Aktivisten und die Familie der ermordeten Journalistin Caruana Galizia beklagen jedoch, dass Abelas Reformen nicht weit genug gehen.

Das vor der Küste Siziliens gelegene Malta ist der kleinste und am dichtesten besiedelte Mitgliedstaat der EU. Die Wirtschaft des Mittelmeerlandes mit seinen rund 516.000 Einwohnern lebt vor allem vom Tourismus. Wichtige Branchen sind auch der Finanzdienstleistungs- und der Online-Spiele-Sektor. International wird Malta regelmäßig als Steueroase kritisiert.