Das auseinandergebrochene Wrack, das sich mit jeder Welle weiter in den feinen Sand gräbt, zeugt von dem Drama. Das rot-weiße Absperrband flattert im beständigen Wind, während die Spurensicherung andauert. 39 Leichen sind seit Samstag am Strand von Lompoul angespült worden – einer der tödlichsten Schiffsbrüche an Senegals Küste in den letzten Jahren.

Immer wieder versuchen vor allem junge Menschen aus Senegal die gefährliche Bootsreise Richtung Kanaren, um nach Spanien zu gelangen und so die Europäische Union zu erreichen. Allein von Januar bis Mai starben laut der spanischen Nichtregierungsorganisation Caminando Fronteras auf der „Atlantikroute“ mindestens 635 Menschen. Es ist die mit Abstand höchste Zahl verglichen mit anderen Migrationsrouten, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Viele der Boote sind kaum seetauglich und oft noch dazu bis weit über ihre Kapazität hinaus beladen. Im offenen Meer können plötzlich wechselnde Strömungen, aufkommende Winde und umschlagende Wetterverhältnisse zur Gefahr werden. Überlebende berichten immer wieder, dass den Booten mitten auf dem Atlantik der Treibstoff ausgeht und sie anschließend den Wellen ausgeliefert sind. Oft folgt ein tagelanges Treiben auf dem Meer, ohne Orientierung, ausreichend Wasser und Nahrung und vor allem ohne Aussicht auf Hilfe.

Laut Caminando Fronteras könnte der systematische Einsatz von Suchmitteln aus der Luft die Zahl der Todesfälle erheblich senken. Als eines der größten Hindernisse für rechtzeitige Rettungsmaßnahmen gelten Streitigkeiten zwischen Spanien und Marokko über die Abgrenzung ihrer Such- und Rettungszonen. Eine engere Koordination zwischen beiden Ländern könnte die Reaktionszeiten im Notfall verkürzen und damit das Leben der Menschen schützen, die diese Route nehmen.

Vor der Marine ins Wasser gesprungen

Das Boot, das jetzt kenterte, kam gar nicht erst so weit. Das Unglück ereignete sich direkt vor Senegals Küste. Ein Überlebender sagte Journalisten, man sei zunächst geräuschlos gestartet, um nicht aufzufallen. Die Bootsinsassen hätten dann zwei Tage lang auf hoher See gewartet, dass die Schleuser ihnen den Motor und Treibstoff nachliefern. Stattdessen wurde Senegals Marine auf das mit 150 Menschen überladene Boot aufmerksam. Beim Versuch, zu wenden und wieder Richtung Küste zu gelangen, sei man auf eine Sandbank gelaufen und gestrandet. Die Passagiere seien hinausgesprungen in der Hoffnung, Festland erreicht zu haben. Es war ein Irrtum, sie landeten im Meer und gingen unter.

In Senegal ist man sich solcher Gefahren durchaus bewusst. Und doch nehmen sie viele in Kauf. „Barça ou Barsaq“ lautet ein geflügelter Spruch in Senegals Landessprache Wolof, der die Entschlossenheit der Ausreisewilligen auf den Punkt bringt: Barcelona oder der Tod. Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektiven, Armut; der Wunsch, die Familie zu unterstützen, aber auch die Scham, dazu nicht in der Lage zu sein – solche Beweggründe werden immer wieder angeführt. Für viele ist die Entscheidung alles andere als eine leichtfertige, sondern der bewusste Versuch, in Kenntnis aller Risiken dem eigenen Schicksal eine andere Richtung zu geben.

Die spanische Kanareninsel El Hierro hat am Samstag den Notstand ausgerufen. Seit Anfang November sind dort rund 30 Boote mit mehr als 3.300 Menschen angelandet. Laut Fernando Clavijo, Regionalpräsident der Kanarischen Inseln, näherten sich die Zahlen den Rekordwerten aus dem Jahr 2024.

In Senegal konnten von den 39 registrierten Opfern des Bootsunglücks konnten bisher 24 Leichen identifiziert und ihren Familien übergeben werden. Die Suche nach weiteren Toten wird durch die Meeresströmungen erschwert, berichteten Rettungskräfte.

„Kein Aufbruch sollte das Meer als einzigen Horizont haben“, sagte Senegals Präsident Bassirou Diomaye Faye. „Wir werden den Kampf gegen diejenigen, die diese Überfahrten organisieren, unermüdlich fortsetzen, genauso wie die Arbeit, unserer Jugend Grund zur Hoffnung vor Ort zu geben.“