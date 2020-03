Ökonom über Corona-Folgen

„Für Kleinunternehmen hammerhart“

Eine Wirtschaftskrise wie vor 12 Jahren sei wegen Corona nicht zu erwarten, sagt Ökonom Marcel Fratzscher. Eng werde es für kleine Betriebe.

taz: Herr Fratzscher, die Weltwirtschaftskrise 2008 wurde von einer Situation verursacht, in der niemand mehr Risiken richtig einschätzen konnte. Damals aufgrund von toxischen Immobilienkrediten. Heute wegen eines Virus. Sind die Situationen vergleichbar?

Marcel Fratzscher: In vielerlei Hinsicht ist das nicht vergleichbar. Damals gab es einen Fehler im Finanzsystem mit einer systemischen Bedeutung für die Volkswirtschaft. Heute geht es um einen Einbruch in der Realwirtschaft, der aber nicht strukturell bedingt ist. Die Hoffnung ist, dass der Abschwung jetzt deutlich milder, kürzer und weniger disruptiv ist. Ich bin sehr positiv, dass es bei Weitem nicht so schlimm kommen wird wie vor zwöf Jahren.

Durch die niedrigen Zinsen haben sich gewaltige Risiken aufgebaut, warnen viele. In den USA etwa gibt es viele völlig überschuldete Öl- und Gasförderer, die nur wegen billiger Zinsen überleben konnten. Ist das nicht fatal?

Ja, natürlich. Klar ist, dass das, was jetzt passiert, Unternehmen in die Insolvenz treiben wird. Da sind einige Branchen besonders exponiert: Reiseunternehmen, Exportunternehmen, die Teile globaler Lieferketten sind, Luxusgüter, bei denen die Nachfrage besonders einbricht.

Am Donnerstag ist Ratssitzung bei der Europäischen Zentralbank. Christine Lagarde muss Maßnahmen gegen die Krise verkünden. Doch viele Ökonomin*innen warnen seit Jahren, die EZB könne wegen der Nullzinspolitik nicht mehr auf Krisen reagieren.

Man sollte die EZB nicht unterschätzen, sie kann noch eine Menge tun. Die Reden über die handlungsunfähige Zentralbank höre ich seit zehn Jahren. Ich erwarte, dass die EZB den Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen legen wird. Sie kann beispielsweise Geschäftsbanken sagen: Wenn ihr ordentlich Kredite an kleine und mittlere Unternehmen vergebt, dann bekommt ihr die Liquidität, um das zu tun, von uns deutlich günstiger als sonst. Dafür gibt es bereits ein Programm, das kann die EZB ausweiten. Dass sie die Zinsen noch mal senken wird oder wieder Anleihen von großen, börsennotierten Unternehmen kauft, das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, weil das kaum noch Wirkung entfalten würde.

im Interview: Marcel Fratzscher Marcel Fratzscher, 49, ist einer von Deutschlands bekanntesten Ökonomen. Er leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin

Hilft das auch Kleinstunternehmen? Den Restaurants, Caterern, Handwerkern, Masseuren, denen jetzt die Aufträge wegbrechen?

Den Kleinstunternehmen hilft das fast nichts. Die brauchen keine Kredite, um ihre Rechnungen zu zahlen. Für die ist die Situation natürlich hammerhart. Denen kann man über Kurzarbeitergeld helfen, falls sie Angestellte haben. Man könnte auch Steuerlast auf die Zukunft schieben. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, zu sagen: Diese Unternehmen werden hart getroffen. Denen ist nur geholfen, wenn die Krise schnell vorbei ist. Länger als zwei, drei Monate können viele Cafébesitzer oder Handwerker eine solche Situation nicht überbrücken.

Die FDP sagt: Jetzt auch den Soli für die oberen Einkommen abschaffen. Bringt das was?

Nein. Das ist typische Klientelpolitik. Ich warne davor, die Krise jetzt für das eigene Parteiprogramm auszunutzen. Die Soli-Abschaffung für die unteren 90 Prozent der Einkommen wird ja bereits auf 1. Juli vorgeschoben, das hilft auch. Wenn man den Soli auch noch für die Spitzenverdiener abschafft, dann kostet das 9 Milliarden und ist zur Bekämpfung der Krise komplett ineffizient. Kleinen Handwerkern und Selbstständigen wird das kaum helfen. Auch der Konsum wird nicht angekurbelt, weil Spitzenverdiener in der Regeln das meiste sparen, wenn sie entlastet werden. Sinnvoller wäre es, die unteren Einkommen weiter zu entlasten, die geben das für den Konsum aus. Wir haben vorgeschlagen, etwa die Mehrwertsteuer temporär zu senken. Das würde allen zugutekommen.

Muss man sich von der Schuldenbremse in Deutschland und der EU verabschieden, damit die Staaten Spielraum haben, um auf die Krise zu reagieren?

Ja, absolut. Man macht Fiskalregeln, damit man in guten Zeiten gut haushaltet, um in schlechten Zeiten den Menschen helfen zu können. Und wenn das jetzt nicht eine Notsituation ist, was denn dann? Wenn die Bundesregierung jetzt ein wachsweiches Wirtschaftsprogramm verabschiedet, mit 3 Milliarden Euro mehr Investitionen im Jahr, ist das nicht wirklich ein Impuls. Gleichzeitig will die Bundesregierung die schwarze Null halten. Das ist das völlig falsche Signal in Zeiten, in denen die Wirtschaft eine deutliche und starke Unterstützung des Staates braucht.