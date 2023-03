Oberbürgermeisterwahlen in Hessen : SPD hält Frankfurt

Mike Josef (SPD) gewinnt die OB-Wahl in Frankfurt am Main. Sven Schoeller (Grüne) wird in Kassel gewählt. In beiden Städten hatten die SPD-Vorgänger für Trubel gesorgt.

FRANKFURT/KASSEL dpa | Der SPD-Politiker Mike Josef ist neuer Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Der 40-Jährige erhielt am Sonntag bei einer Stichwahl 51,7 Prozent der Stimmen und verwies damit seinen Kontrahenten Uwe Becker (CDU) auf den zweiten Platz, wie die Stadt unter Berufung auf das vorläufige Ergebnis mitteilte. Becker erhielt 48,3 Prozent.

Josef wird damit Nachfolger des abgewählten und in der Awo-Affäre verurteilten SPD-OB Peter Feldmann. Im ersten Wahlgang Anfang März hatte noch der CDU-Kandidat Becker den größten Stimmenanteil erzielt.

Josef, SPD-Vorsitzender in Frankfurt, setzte im Wahlkampf auf soziale Themen wie bezahlbare Mieten. Der 40-Jährige ist bisher Planungsdezernent und Sportdezernent der Stadt. Er kam als Kind aus Syrien nach Baden-Württemberg und kam später zum Studium nach Frankfurt.

Beim ersten Urnengang Anfang März hatte Becker 34,5 Prozent der Stimmen erhalten und Josef 24,0 Prozent. Für die Stichwahl war Josef dann von namhaften Grünen-Politikern, der Grünen-Fraktion im Rathaus Römer sowie der Linken und Volt unterstützt worden. Zusammen mit diesen drei Parteien regiert die SPD in Frankfurt.

In Kassel gewinnt der Grünen-Kandidat gegen niemanden

Der Grünen-Politiker Sven Schoeller hat am Sonntag die zweite Runde der Oberbürgermeisterwahl in Kassel knapp für sich entschieden. Der 50-Jährige erreichte bei der Abstimmung als einziger verbliebener Kandidat eine Zustimmung von 51,2 Prozent, wie die Stadtverwaltung mitteilte. 48,8 Prozent stimmten gegen Schoeller. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 33,2 Prozent.

In der ersten Runde vor zwei Wochen hatte Schoeller auf dem zweiten Platz hinter dem bisherigen Amtsinhaber Christian Geselle (parteilos) gelegen. Geselle erklärte im Anschluss jedoch, nicht in einer Stichwahl anzutreten. Er begründete die Entscheidung mit einem „schmutzigen“ Wahlkampf und Belastungen für seine Familie. Der 47-Jährige war 2017 als Spitzenkandidat der SPD zum Oberbürgermeister von Kassel gewählt worden. Schoeller ist nun der erste Oberbürgermeister der Grünen in Kassel.

Im vergangenen Jahr geriet die grün-rote Koalition in der Stadt über ein Verkehrsprojekt in Streit. Die Grünen kündigten nach der Entbindung des grünen Verkehrsdezernenten die Koalition auf. Geselle geriet in der Folge innerhalb der SPD in die Kritik und zerstritt sich mit ihr. Seine Partei stellte zur Wahl eine andere Kandidatin auf, die am Ende in der ersten Runde auf 12,8 Prozent kam. Geselle trat in der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl als parteiloser Kandidat an.