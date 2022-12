Urteil im Korruptionsprozess gegen Ex-OB : Geldstrafe für Feldmann

Frankfurts ehemaliger Oberbürgermeister steht wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht. Nun wird er zu einer Geldstrafe in Höhe von 21.000 Euro verurteilt.

FRANKFURT AM MAIN afp | Im Korruptionsprozess gegen den früheren Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD), wurde am Freitagvormittag im Landgericht der Mainmetropole das Urteil verkündet. Feldmann wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Landgericht in Frankfurt am Main verhängte am Freitag 120 Tagessätze zu 175 Euro wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen gegen ihn. Bei mehr als 90 Tagessätzen gilt ein Verurteilter als vorbestraft.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer auch eine Geldstrafe gefordert, Feldmanns Verteidigung hatte einen Freispruch verlangt. Feldmann selbst wies in seinem sogenannten letzten Wort die gegen ihn erhobenen Vorwürfe erneut zurück. Im Interview mit der taz räumte er im November ein, Fehler gemacht zu haben.

Im Zusammenhang mit einer Affäre um überhöhte Gehälter und Betrugsvorwürfe bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) warf die Anklage dem 64-Jährigen Vorteilsannahme vor. Feldmanns frühere Lebensgefährtin und spätere Ehefrau soll als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita zu viel Geld und einen Dienstwagen erhalten haben. Das Arbeitsverhältnis soll ab 2014 aufgrund seiner damaligen Stellung als Oberbürgermeister geschlossen worden sein. Im November wurde Feldmann in einem Bürgerentscheid abgewählt.