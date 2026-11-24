dpa | Der Berliner Stadtmission fehlen Schlafsäcke für obdachlose Menschen. „Wir haben immer zu wenig“, sagt Sprecherin Barbara Breuer. Die Regale mit Schlafsäcken und Isomatten in der Kleiderkammer seien regelmäßig leer.

Am Samstag (28. November) können von 10 bis 16 Uhr warme, gewaschene und unbeschädigte Schlafsäcke in den Spandau Arcaden in der Klosterstraße 3 abgegeben werden. Der Radiosender Paradiso nimmt die Spenden im Rahmen der Aktion „Wir wärmen Berlin“ entgegen. In der vergangenen Wintersaison gaben die Teams der Kältebusse nach Angaben Breuers 600 Schlafsäcke aus. In der Saison davor waren es 507. Hinzu kommen die in den Notunterkünften ausgegebenen Schlafsäcke.

Die Stadtmission verfügt über insgesamt 225 Notübernachtungsplätze. Vor allem zentral gelegene Einrichtungen stießen schnell an ihre Kapazitätsgrenzen, sagte Breuer. So hätten in der Nacht zum 22. November 106 Menschen in der Unterkunft in der Lehrter Straße übernachtet, obwohl diese nur für 100 Gäste ausgelegt sei. In den beiden anderen Notunterkünften der Stadtmission seien in derselben Nacht noch Plätze frei gewesen.

Berlinweit stehen seit dem 20. November insgesamt 1.053 Notübernachtungsplätze zur Verfügung, wie die Sozialverwaltung mitteilte. Zum Saisonstart der Kältehilfe im Oktober waren es 669. Am 17. November lag die Auslastung bei 96,6 Prozent. Derzeit würden 6 weitere Projekte mit insgesamt rund 100 Plätzen geprüft. Es gibt in der ganzen Stadt geschätzt 6.000 Obdachlose.

Bedarf für Menschen im Rollstuhl

Besonders schwierig sei die Lage für obdachlose Menschen im Rollstuhl, sagte Breuer. Es gebe nur wenige für sie geeignete Notunterkünfte. Zudem müssten sie in der Lage sein, sich selbstständig vom Rollstuhl ins Bett zu bewegen und die Toilette zu benutzen. Könnten die Teams der Kältebusse Betroffene nicht in eine geeignete Unterkunft bringen, würden sie ihnen ein bis zwei Schlafsäcke mitgeben.

Auch die Berliner S-Bahn sammelt gemeinsam mit der Stadtmission Spenden für wohnungslose und bedürftige Menschen. Am 2. Dezember soll ein weihnachtlich gestalteter Sonderzug an den Bahnhöfen Schöneweide, Ostkreuz und Westkreuz Halt machen, wie die S-Bahn mitteilte. Dort können Geld- und Sachspenden direkt am Zug abgegeben werden. Benötigt werden vor allem Schlafsäcke, Winterkleidung und Hygieneartikel.